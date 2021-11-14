2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 110g
Dodatna količina pare od 110g
30 g/min kontinuirane pare
Keramička grijaća ploča
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.
Nagrade
4.9
od 5
17
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Prednosti
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Prednosti
Потужність якість
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Prednosti
Легко, зручно прасувати.
Mane
-
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска