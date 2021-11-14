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Obustavljeno

EasySpeed PlusParno glačalo

GC2145/20

4.9
| (17) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
EasySpeed Plus ubrzava glačanje s pomoću snažnih mlazova pare koji se nose s tvrdokornim naborima, izdržljivog keramičke grijaće ploče koja lako klizi i našeg sustava za zaustavljanje kapanja koji sprječava curenje. To su tri laka načina za ubrzavanje glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ubrzava glačanje na 3 načina

Brzo, od početka do kraja

  • Dodatna količina pare do 110g

  • Dodatna količina pare od 110g

  • 30 g/min kontinuirane pare

  • Keramička grijaća ploča

2100 W za brzo zagrijavanje

2100 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Dodatna količina pare do 110 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 110 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 30 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 30 g/min za snažniji, dosljedan rad

Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

17

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Все якраз так, як мені хочеться!

Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Prednosti

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую

Prednosti

Потужність якість

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Гарна праска

Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.

Prednosti

Легко, зручно прасувати.

Mane

-

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

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