2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Mlaz pare do 100 g
Mlaz pare od 100 g
25 g/min kontinuirane pare
Povr. za glač. koja se ne lijepi
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Neprestana količina snažne pare osigurava prodiranje više pare kroz tkaninu, za brže uklanjanje nabora.
Nagrade
4.9
od 5
16
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
M.i.k.l.
24/03/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Ideální pomocník
S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití
Prednosti
Cena, snadné použité, hmotnost
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Prednosti
Надійність, гарний дизайн
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Prednosti
Легка, надійна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска