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Obustavljeno

EasySpeed PlusParno glačalo

GC2142/40

4.9
| (16) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
EasySpeed Plus ubrzava glačanje s pomoću snažnih mlazova pare koji se nose s tvrdokornim naborima, stopala za glačanje koje lako klizi i ne lijepi se te našeg sustava za zaustavljanje kapanja koji sprječava curenje. To su tri laka načina za ubrzavanje glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ubrzava glačanje na 3 načina

Brzo, od početka do kraja

  • Mlaz pare do 100 g

  • Mlaz pare od 100 g

  • 25 g/min kontinuirane pare

  • Povr. za glač. koja se ne lijepi

2000 W za brzo zagrijavanje

2000 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Dodatna količina pare do 100 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 25 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 25 g/min za snažniji, dosljedan rad

Neprestana količina snažne pare osigurava prodiranje više pare kroz tkaninu, za brže uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

16

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/03/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Ideální pomocník

S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití

Prednosti

Cena, snadné použité, hmotnost

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Prednosti

Надійність, гарний дизайн

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Prednosti

Легка, надійна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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