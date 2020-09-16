2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisava 99,9 % prašine
900 W
4 l
Intuitivni digitalni zaslon prikazuje relevantne informacije, osiguravajući najbolju učinkovitost usisavača: – 4 postavke čišćenja – Indikator napunjenosti vrećice za prašinu – Indikator automatskog uključivanja/isključivanja
Priložena dodatna oprema uključuje: – Nastavak za uske površine kojim možete doseći uže prostore pogodan je za čišćenje uz rubove podnih lajsni i drugih teško dostupnih mjesta, primjerice otvora. – Nastavak za usisavanje namještaja s malom, plošnom glavom, velike usisne snage; ovaj dodatak pogodan je za površine od tkanine.
Zahvaljujući ergonomskom daljinskom upravljaču, postavke snage su vam pod prstima tako da možete jednostavno odabrati željenu snagu i prilagoditi je vrsti poda, za učinkovitije usisavanje. Druga prednost daljinskog upravljača u tome je što ne morate posezati za glavnom jedinicom, zbog čega je čišćenje jednostavnije no ikad, bez kompromisa po pitanju pokretljivosti.
Nagrade
4.8
od 5
31
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Splico88
16/09/2020
Hrvatska
Dio promocije
Savrsen usisavac
usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.
Prednosti
Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac
Mane
Težina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Xanadoo
15/09/2020
Hrvatska
Dio promocije
Savršen!
Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Anna_123
13/09/2020
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je odličan!
Čista petica, svima preporučujem! Usisivač je odličan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).