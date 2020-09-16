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  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
  • Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje

Obustavljeno

Performer UltimateUsisavač s vrećicom

FC8956/09

4.8
| (31) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje
Inovativni Performer Ultimate tvrtke Philips naš je najnapredniji usisavač s vrećicom.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija TriActive LED otkriva skrivenu prašinu

Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 900 W

  • 4 l

Intuitivni digitalni zaslon za najbolju učinkovitost

Intuitivni digitalni zaslon za najbolju učinkovitost

Intuitivni digitalni zaslon prikazuje relevantne informacije, osiguravajući najbolju učinkovitost usisavača: – 4 postavke čišćenja – Indikator napunjenosti vrećice za prašinu – Indikator automatskog uključivanja/isključivanja

Priložena dodatna oprema za brzo i temeljito čišćenje

Priložena dodatna oprema za brzo i temeljito čišćenje

Priložena dodatna oprema uključuje: – Nastavak za uske površine kojim možete doseći uže prostore pogodan je za čišćenje uz rubove podnih lajsni i drugih teško dostupnih mjesta, primjerice otvora. – Nastavak za usisavanje namještaja s malom, plošnom glavom, velike usisne snage; ovaj dodatak pogodan je za površine od tkanine.

Daljinska kontrola na dršci ErgoGrip s ugrađenim kontrolnim gumbima

Daljinska kontrola na dršci ErgoGrip s ugrađenim kontrolnim gumbima

Zahvaljujući ergonomskom daljinskom upravljaču, postavke snage su vam pod prstima tako da možete jednostavno odabrati željenu snagu i prilagoditi je vrsti poda, za učinkovitije usisavanje. Druga prednost daljinskog upravljača u tome je što ne morate posezati za glavnom jedinicom, zbog čega je čišćenje jednostavnije no ikad, bez kompromisa po pitanju pokretljivosti.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

31

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

16/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen usisavac

usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.

Prednosti

Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac

Mane

Težina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

15/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršen!

Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

13/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan!

Čista petica, svima preporučujem! Usisivač je odličan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

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Upozorenja

  1. Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).