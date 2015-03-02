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  • Originalni zamjenski filtar EPA12 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar EPA12 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar EPA12 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar EPA12 tvrtke Philips

S-filter®Ispušni filtar

FC8031/00

3
| (1) Recenzije
Originalni zamjenski filtar EPA12 tvrtke Philips
Filtar EPA12 tvrtke Philips za vaš usisivač zadržava 99,5 % najsitnije prašine te tako osigurava okruženje bez prašine. Za optimalne rezultate filtar trebate mijenjati jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
Performer Silent

Performer Silent
Usisivač s vrećicom

FC8783/09

Filtar EPA12 zadržava više od 99,5 % sitne prašine

Originalni zamjenski filtar EPA12 tvrtke Philips

  • 1 ispušni filtar EPA12

  • s-filter®, standardne dimenzije

  • Zadržava >99,5 % prašine

s-filter® standardnih dimenzija za laku zamjenu

s-filter® je standardni ispušni filtar koji je široko dostupan i lako prepoznatljiv po svom logotipu. Odgovara nekoliko serija usisivača tvrtke Philips, kao usisivačima Electrolux, AEG, Volta i Tornado.

Ispušni filtar EPA12 pruža odličnu filtraciju

Ispušni filtar EPA12 pruža odličnu filtraciju

Filtar EPA12 hvata više od 99,5 % sitne prašine, prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Filtar treba zamijeniti jednom godišnje.

Mijenjajte svakih 12 mjeseci kako biste osigurali učinkovitost

Mijenjajte svakih 12 mjeseci kako biste osigurali učinkovitost

Za optimalan rad i filtraciju preporučujemo zamjenu filtra svakih 12 mjeseci.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Ova recenzija je napravljena za FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Ova recenzija je napravljena za FC8031/00 s-filter® exhaust filter

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