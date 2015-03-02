2 godine jamstva
FC8031/00
1 ispušni filtar EPA12
s-filter®, standardne dimenzije
Zadržava >99,5 % prašine
s-filter® je standardni ispušni filtar koji je široko dostupan i lako prepoznatljiv po svom logotipu. Odgovara nekoliko serija usisivača tvrtke Philips, kao usisivačima Electrolux, AEG, Volta i Tornado.
Filtar EPA12 hvata više od 99,5 % sitne prašine, prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Filtar treba zamijeniti jednom godišnje.
Za optimalan rad i filtraciju preporučujemo zamjenu filtra svakih 12 mjeseci.
3.0
od 5
1
Recenzije
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
Ova recenzija je napravljena za FC8031/00 s-filter® exhaust filter
Ova recenzija je napravljena za FC8031/00 s-filter® exhaust filter