2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisava 99,9 % prašine
750 W
66 dB za tiho usisavanje
Visoko učinkoviti motor od 750 W osigurava snažno, vrhunsko čišćenje pri svakoj upotrebi.
Usisni nastavak TriActive Pro i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.
Budući da je konstruiran za tihi rad, bilo kojem trenu možete usisavati bez ometanja drugih u domu. Certificirao Quiet Mark.
Nagrade
4.7
od 5
150
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zac123
03/04/2024
Hrvatska
Odlicno
Preporucujem svima, pogotovo tko ima kucne ljubimce.. Super dodatak cetkica kad se stap skine, za usisat ormarice, police, skucene prostore.. Ne dajte djeci, nije igracka
Prednosti
Definitivno za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8785/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8785/09 Usisivač s vrećicom
Silvatch
03/05/2022
Hrvatska
Odličan usisivač
Kvalitetan proizvod visokih karakteristika. Preporuka za svako kućansrvo.
Prednosti
Tih rad, velika snaga usisavanja, izuzetno dug kabl napajanja, velika vrećica. Sve nastavke koji mi trebaju sam dobio. Kvalitetna izrada.
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8784/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8784/09 Usisivač s vrećicom
Bubamara5
11/01/2022
Hrvatska
Usisavač FC8783/09
Zadovoljni smo s ovim proizvodom. Nadamo se da će nas poslužiti dugi niz godina kao i model FC9071(cca 13 god). Lp
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8783/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8783/09 Usisivač s vrećicom
u odnosu na sve usisivače s vrećicom tvrtke Philips.
usisavanje prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2) i filtriranje čestica do čak 0,3 μm, u skladu s naljepnicom o energetskoj učinkovitosti za EU.