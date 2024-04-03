ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*

regular

Obustavljeno

Performer SilentUsisivač s vrećicom

FC8781/09

4.7
| (150) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Maksimalna snaga, minimalna buka*
Čist pod temelj je zdravog doma. Novi Performer Silent tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju usisnog nastavka za temeljito usisavanje prljavštine i sitne prašine te osiguravanje zdravog okruženja. Osim toga, uz 66 dB to je naš najtiši usisavač dosad.
Pogledajte sve prednosti

Hvata > 99,99 %** prašine i alergena

Maksimalna snaga, minimalna buka*

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 750 W

  • 66 dB za tiho usisavanje

Motor od 750 W za veliku usisnu snagu

Motor od 750 W za veliku usisnu snagu

Visoko učinkoviti motor od 750 W osigurava snažno, vrhunsko čišćenje pri svakoj upotrebi.

Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

Usisni nastavak TriActive Pro i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Usisavajte bilo kad u tišini i ne ometajući nikoga

Usisavajte bilo kad u tišini i ne ometajući nikoga

Budući da je konstruiran za tihi rad, bilo kojem trenu možete usisavati bez ometanja drugih u domu. Certificirao Quiet Mark.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

150

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicno

Preporucujem svima, pogotovo tko ima kucne ljubimce.. Super dodatak cetkica kad se stap skine, za usisat ormarice, police, skucene prostore.. Ne dajte djeci, nije igracka

Prednosti

Definitivno za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8785/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8785/09 Usisivač s vrećicom

03/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisivač

Kvalitetan proizvod visokih karakteristika. Preporuka za svako kućansrvo.

Prednosti

Tih rad, velika snaga usisavanja, izuzetno dug kabl napajanja, velika vrećica. Sve nastavke koji mi trebaju sam dobio. Kvalitetna izrada.

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8784/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8784/09 Usisivač s vrećicom

11/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Usisavač FC8783/09

Zadovoljni smo s ovim proizvodom. Nadamo se da će nas poslužiti dugi niz godina kao i model FC9071(cca 13 god). Lp

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8783/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8783/09 Usisivač s vrećicom

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. u odnosu na sve usisivače s vrećicom tvrtke Philips.

  2. usisavanje prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2) i filtriranje čestica do čak 0,3 μm, u skladu s naljepnicom o energetskoj učinkovitosti za EU.