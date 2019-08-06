2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisava 99,9 % prašine
750 W
69 dB za tiho usisavanje
Visoko učinkoviti motor od 750 W osigurava snažno, vrhunsko čišćenje pri svakoj upotrebi.
Usisni nastavak TriActive Pro i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.
Budući da je konstruiran za tihi rad, bilo kojem trenu možete usisavati bez ometanja drugih u domu. Certificirao Quiet Mark.
Nagrade
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Andrei
06/08/2019
Hrvatska
Odličan
Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Къща Конакът Орехово
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Много съм доволна.Чисти супер!
Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Lolly98
30/06/2019
България
уникален помощник вкъщи
Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
u odnosu na sve usisivače s vrećicom tvrtke Philips.
usisavanje prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2) i filtriranje čestica do čak 0,3 μm, u skladu s naljepnicom o energetskoj učinkovitosti za EU.