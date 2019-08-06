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  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*

Obustavljeno

Performer SilentUsisavač s vrećicom

FC8779/09

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Maksimalna snaga, minimalna buka*
Čist pod temelj je zdravog doma. Novi Performer Silent tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju usisnog nastavka za temeljito usisavanje prljavštine i sitne prašine te osiguravanje zdravog okruženja. Osim toga, uz 66 dB to je naš najtiši usisavač dosad.
Pogledajte sve prednosti

Hvata i zadržava >99,99 %** prašine i alergena

Maksimalna snaga, minimalna buka*

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 750 W

  • 69 dB za tiho usisavanje

Motor od 750 W za veliku usisnu snagu

Motor od 750 W za veliku usisnu snagu

Visoko učinkoviti motor od 750 W osigurava snažno, vrhunsko čišćenje pri svakoj upotrebi.

Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

Usisni nastavak TriActive Pro i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Usisavajte bilo kad u tišini i ne ometajući nikoga

Usisavajte bilo kad u tišini i ne ometajući nikoga

Budući da je konstruiran za tihi rad, bilo kojem trenu možete usisavati bez ometanja drugih u domu. Certificirao Quiet Mark.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Много съм доволна.Чисти супер!

Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

30/06/2019

България

България

уникален помощник вкъщи

Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

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Upozorenja

  1. u odnosu na sve usisivače s vrećicom tvrtke Philips.

  2. usisavanje prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2) i filtriranje čestica do čak 0,3 μm, u skladu s naljepnicom o energetskoj učinkovitosti za EU.