Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Uređaji za usisavanje i mokro brisanje
Sve serije
Performer Cat & Dog Usisavač s vrećicom
Obustavljeno
Podrška
FC8681/09
Idi u trgovinu
Registrirajte svoj proizvod
Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).
EU Declaration of conformity Philips Performer Cat & Dog Vacuum cleaner with bag FC8681/09 - English (US)
User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Sve (2)
Gdje mogu pronaći broj modela i serijski broj usisavača tvrtke Philips?
Kako mogu očistiti filtar usisavača tvrtke Philips?
Usisavač tvrtke Philips ne uključuje se
Usisavač tvrtke Philips pregrijava se
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći