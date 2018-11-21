2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisna cijev za tvrde podove
4 l
Mala turbo četka
Naš ekskluzivni usisni nastavak TriActive+ nježno otvara vlakna tepiha radi dubljeg čišćenja. Zračni kanali na prednjoj i bočnim stranama omogućuju usisavanje mrvica i temeljito čišćenje uz namještaj i zidove.
Vlakna meke četke na usisnom nastavku za parkete istovremeno čiste i štite tvrde podove od ogrebotina.
Proizvod je opremljen tehnologijom za tiho usisavanje. Usisavač u radu proizvodi 70 dB.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Sasa30
27/05/2018
Slovenija
Izdelek ima odlicne lastnosti.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko