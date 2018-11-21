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  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
  • Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije

Obustavljeno

Performer Cat & DogUsisavač s vrećicom

FC8681/09

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije
Usisavač Philips Performer omogućava vrhunsko čišćenje uz malu potrošnju energije. Antialergijski filtar zadržava više od 99,9 % štetnih čestica, za čistoću i zdravstvenu ispravnost zraka u vašem domu.
Pogledajte sve prednosti

Usisni nastavak TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Potpuna učinkovitost uz malu potrošnju energije

  • Usisna cijev za tvrde podove

  • 4 l

  • Mala turbo četka

Usisni nastavak TriActive+ za 3-smjerno čišćenje

Usisni nastavak TriActive+ za 3-smjerno čišćenje

Naš ekskluzivni usisni nastavak TriActive+ nježno otvara vlakna tepiha radi dubljeg čišćenja. Zračni kanali na prednjoj i bočnim stranama omogućuju usisavanje mrvica i temeljito čišćenje uz namještaj i zidove.

Usisni nastavak štiti parkete od ogrebotina

Usisni nastavak štiti parkete od ogrebotina

Vlakna meke četke na usisnom nastavku za parkete istovremeno čiste i štite tvrde podove od ogrebotina.

Tehnologija za tiho usisavanje

Proizvod je opremljen tehnologijom za tiho usisavanje. Usisavač u radu proizvodi 70 dB.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

27/05/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne lastnosti.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

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