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Performer Active Usisavač s vrećicom
Obustavljeno
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FC8526/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8526/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
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Gdje mogu pronaći broj modela i serijski broj usisavača tvrtke Philips?
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