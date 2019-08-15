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Obustavljeno

Performer ActiveUsisavač s vrećicom

FC8526/09

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| (1) Recenzije
Potpuna učinkovitost
Novi Performer Active tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActive+ dizajniranoj za učinkovito usisavanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Tehnologija AirflowMax

  • Usisna četka TriActive+

  • Za životinjsku dlaku

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

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Recenzije

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15/08/2019

Slovenija

Slovenija

razočaranje na celi črti!

Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

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