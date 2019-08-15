2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8526/09
Tehnologija AirflowMax
Usisna četka TriActive+
Za životinjsku dlaku
Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!
Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.
Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!
1.0
od 5
1
Recenzije
uporabnica7
15/08/2019
Slovenija
razočaranje na celi črti!
Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko