2 godine jamstva
Obustavljeno
2 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Sjajna crna
Dodirni zaslon
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.7
od 5
184
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BecaOs
04/01/2022
Hrvatska
Odlična kava
Sve pohvale za ovaj aparat, brza i ukusna kava, čaj, itd. Kava ima odličan ukus, a uz različite postavke, svatko si može spremiti kavu kakvu želi. Jednostavan za upotrebu i čišćenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Meli2696
08/04/2021
Hrvatska
EP2221/40
Stvarnno odličan aparat za kafu. Definitivno preporuka svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Karlos1101
03/12/2020
Hrvatska
Najbolja investicija
Kao netko tko obožava miris kave ujutro i vekiki kavopija ovaj aparat je više nego nadmašio sva moja očekivanja.
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Na temelju 70 – 82 °C.
nije uključeno u sadržaj pakiranja