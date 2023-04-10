Traži pojmove

    StyleCare Prestige Dodatak za čišćenje

    CP1879

    Zamjenski nastavak za čišćenje cijevi

    Dodatak za čišćenje cijevi za Philips AutoCurler osigurava da u aparatu za kovrčanje ne bude odvojenih vlasi, prašine i svakodnevnih ostataka.

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Popis servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Kompatibilni proizvodi

    Zamjenski nastavak za čišćenje cijevi

    • StyleCare Prestige
    • Auto Curler
    • Crna

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara proizvodima za njegu kose
      BHB876/00
