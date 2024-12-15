2 godine jamstva
S pametnim sustavom za kovrčanje
2x više kose u jednom potezu
Okomita drška
Pametni štitnici za kovrče
Naš pametni sustav za kovrčanje omogućit će vam vrhunski doživljaj oblikovanja. Inovativni sustav predstavlja odličan paket mnoštva poboljšanih značajki. Fantastične i dugotrajne kovrče možete kreirati dodirom gumba uz dva pametna štitnika za kovrče koji se automatski okreću. Svaki pramen kose profesionalno se kovrča uz istovremenu zaštitu kose. Napredna tehnologija za kvalitetnije kovrče omogućuje aparatu za automatsko kovrčanje da pruža dugotrajne rezultate pri postavci niže temperature. Dulja cijev aparata, jednostavna okomita drška i otvoreni dizajn koji prati prirodan smjer kose pomaže vam da kosu savršeno oblikujete uz malo truda.
Naš aparat za automatsko kovrčanje ima 113 % veću površinu za kovrčanje*, tako da sada možete oblikovati 2x više kose odjednom. Savršeno kovrčanje upravo je postalo lako i brzo.
Aparat za automatsko kovrčanje možete opušteno držati u prirodnom okomitom položaju, što pojednostavljuje savršeno kovrčanje kose na svim područjima glave. Gumbi za upravljanje smješteni su na hvatištu, tako da ih intuitivno možete doseći. Zaobljeni, privlačni oblik komore za kovrčanje omogućuje ugodno kovrčanje čak i bliže tjemenu.
4.8
od 5
1023
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kiki22102005
15/12/2024
Hrvatska
Najbolji proizvod ikad
Najkvalitetniji, najbolji i najjednostavniji proizvod za stiliziranje kose ikad!!!👌🏽🫠
Prednosti
Kovrče,lokne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ
Skalina
29/11/2024
Hrvatska
Praktičan za rukovanje
Bila sam skeptična,ali je uređaj jako jednostavan za upotrebu.U 10 minuta bez velike muke mogu se napravit kovrče ili laganiji valovi po želji. Podesiva temperatura i zvučni signal da se ne pregrijava kosa. SUPER
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ
Tincy82
27/11/2024
Hrvatska
Odlican proizvod
Ovo je najbolji proizvod ikad za kovrce! Za par sekundi napravi predivne kovrce i imam predivnu frizuru za par dana. Preporuka svima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
u usporedbi s modelom Philips HPS940