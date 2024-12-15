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  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali
  • Postignite kovrče o kojima ste sanjali

2+1 produljeno jamstvo

StyleCare PrestigeAparat za automatsko kovrčanje

BHB876/00

4.8
| (1023) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Postignite kovrče o kojima ste sanjali
Philips StyleCare Prestige Auto Curler automatski će vam i bez poteškoća napraviti kovrče iz snova pomoću svog inovativnog sustava za pametno kovrčanje. Postignite kovrče o kojima ste sanjali s dvostruko više kose u jednom potezu*
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

2x više kose u jednom potezu*

Postignite kovrče o kojima ste sanjali

  • S pametnim sustavom za kovrčanje

  • 2x više kose u jednom potezu

  • Okomita drška

  • Pametni štitnici za kovrče

Pametni sustav za kovrčanje pruža vrhunski doživljaj oblikovanja

Pametni sustav za kovrčanje pruža vrhunski doživljaj oblikovanja

Naš pametni sustav za kovrčanje omogućit će vam vrhunski doživljaj oblikovanja. Inovativni sustav predstavlja odličan paket mnoštva poboljšanih značajki. Fantastične i dugotrajne kovrče možete kreirati dodirom gumba uz dva pametna štitnika za kovrče koji se automatski okreću. Svaki pramen kose profesionalno se kovrča uz istovremenu zaštitu kose. Napredna tehnologija za kvalitetnije kovrče omogućuje aparatu za automatsko kovrčanje da pruža dugotrajne rezultate pri postavci niže temperature. Dulja cijev aparata, jednostavna okomita drška i otvoreni dizajn koji prati prirodan smjer kose pomaže vam da kosu savršeno oblikujete uz malo truda.

Dulja cijev za oblikovanje 2x više kose u jednom potezu

Dulja cijev za oblikovanje 2x više kose u jednom potezu

Naš aparat za automatsko kovrčanje ima 113 % veću površinu za kovrčanje*, tako da sada možete oblikovati 2x više kose odjednom. Savršeno kovrčanje upravo je postalo lako i brzo.

Okomita drška za jednostavnu uporabu

Aparat za automatsko kovrčanje možete opušteno držati u prirodnom okomitom položaju, što pojednostavljuje savršeno kovrčanje kose na svim područjima glave. Gumbi za upravljanje smješteni su na hvatištu, tako da ih intuitivno možete doseći. Zaobljeni, privlačni oblik komore za kovrčanje omogućuje ugodno kovrčanje čak i bliže tjemenu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

1023

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod ikad

Najkvalitetniji, najbolji i najjednostavniji proizvod za stiliziranje kose ikad!!!👌🏽🫠

Prednosti

Kovrče,lokne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ

29/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Praktičan za rukovanje

Bila sam skeptična,ali je uređaj jako jednostavan za upotrebu.U 10 minuta bez velike muke mogu se napravit kovrče ili laganiji valovi po želji. Podesiva temperatura i zvučni signal da se ne pregrijava kosa. SUPER

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ

27/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Ovo je najbolji proizvod ikad za kovrce! Za par sekundi napravi predivne kovrce i imam predivnu frizuru za par dana. Preporuka svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series BHB887/00 Auto Curler s tehnologijom SenseIQ

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. u usporedbi s modelom Philips HPS940