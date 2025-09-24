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Beardtrimmer series 5000 Trimer za bradu
Obustavljeno
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BT5502/15
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Data Act Document
Izjava o sukladnosti za UK - English (US)
Beardtrimmer series 5000Rezač
Prilagodljivi češalj za bradu od 0,4 – 10 mm
Beardtrimmer Series 5000Prilagodljivi češalj za bradu 10,4 – 20 mm
Beardtrimmer series 9000Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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