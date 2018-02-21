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  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
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  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
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  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
  • Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje

Obustavljeno

Beardtrimmer series 5000Trimer za bradu

BT5502/15

4.6
| (229) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje
Ravnomjerno i precizno podrezivanje kakvo vam je potrebno prilikom oblikovanja trodnevne, kratke ili duge brade. Naš inovativni sustav Lift & Trim PRO podiže dlačice za ravnomjerno podrezivanje u jednom prolasku.
Pogledajte sve prednosti

2x veća preciznost uz sustav Lift & Trim PRO

Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje

  • 5 češljeva koji se postavljaju pritiskom (2, 3, 5, 7 mm)

  • 2D aparat za brijanje koji prati konture

  • 61 min bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Nastavak za leđa

  • Do 5 godina jamstva

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Kratke dlačice nemaju šanse. Sustav Lift&Trim Pro hvata sve nisko položene dlačice i podiže ih prema oštricama radi preciznog podrezivanja, a istovremeno je idealan trimer za dugačke brade.

Oštrice se same oštre pa ih ne treba održavati

Oštrice se same oštre pa ih ne treba održavati

Pogodan čak i za najdeblje dlačice, dvostruko naoštrene oštrice jamče precizne linije i vrhunsko podrezivanje svaki put. Nije potrebno podmazivanje niti zamjena oštrica.

Prilagođava se različitim postavkama duljine

Prilagođava se različitim postavkama duljine

Podrežite na točno željenu duljinu. Jednostavno okrenite kotačić za preciznost na jednu od 40 postavki duljine između 0,4 i 20 mm u koracima od 0,2 mm.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-3620246

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

229

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

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Upozorenja

  1. Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.

  2. Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.