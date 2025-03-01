Traži pojmove

    Beard Trimmer 3000 Series Podrezivanje brade s oštricama zaobljenog vrha

    BT3617/15

    Brzo i precizno podrezivanje

    Brzina i ugoda svaki put. Naši zaobljeni vrhovi pružaju nježno podrezivanje, dok oštrice koje se same oštre ubrzavaju podrezivanje sprečavajući ponovne prolaske. Osim toga, uz 20 postavki duljine dobivate željenu preciznost.

    Beard Trimmer 3000 Series Podrezivanje brade s oštricama zaobljenog vrha

    Brzo i precizno podrezivanje

    Za ravnomjerne rezultate na nježan način

    • Zaobljeni vrhovi oštrica
    • 20 postavki duljine
    • Precizni koraci od 0,5 mm
    • 100 % vodootporan
    • Vrijeme rada do 60 minuta
    Dizajnirani za ugodno i učinkovito dotjerivanje

    Dizajnirani za ugodno i učinkovito dotjerivanje

    Oštrice sa zaobljenim vrhovima koje se same oštre dizajnirane su da budu nježne na koži i pružaju ugodnije podrezivanje te ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.

    Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

    Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

    Trimer ima kotačić za precizan odabir između 20 postavki duljine u koracima od 0,5 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.

    Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

    Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

    Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.

    Pojednostavite rutinu uz lako čišćenje

    Pojednostavite rutinu uz lako čišćenje

    Budući da je trimer 100 % periv, možete ga samo isprati pod vodom, čime se pojednostavljuje vaše iskustvo dotjerivanja.

    Za više kontrole i udobnosti pri podrezivanju

    Za više kontrole i udobnosti pri podrezivanju

    Naša ergonomska drška Fine Line 360° omogućuje lako držanje aparata i rukovanje njime, pružajući vam udobnost i kontrolu potrebne za usavršenje izgleda.

    Dosljedne snažne performanse od početka do kraja

    Dosljedne snažne performanse od početka do kraja

    Izdržljiva litijska baterija omogućuje do 60 minuta snažnog kontinuiranog podrezivanja.

    Pratite svako podrezivanje

    Pratite svako podrezivanje

    Svjetlosni indikator informira vas o statusu baterije i je li uređaj potpuno napunjen, tako da ste uvijek spremni za sljedeće dotjerivanje.

    Tehničke specifikacije

    • Dodatna oprema

      Praktičnost
      • USB-A (adapter nije uključen)
      • Četka za čišćenje

    • Snaga

      Vrijeme rada
      60 min
      Punjenje
      • 4 sata
      • Punjenje putem USB-A veze (5 V⎓ / ≥1 A)
      Vrsta baterije
      Litij-ionska
      Status baterije
      Indikator punjenja
      Upotreba
      Bežični

    • Dizajn

      Drška
      Ergonomska drška
      Obrada
      Tamna siva

    • Servis

      Jamstvo
      Do 5 godina*

    • Jednostavnost uporabe

      Bez potrebe za održavanjem
      Nije potrebno ulje za oštricu
      Vodootpornost
      Mokro i suho

    • Sažetak

      Područje tijela
      Brada
      Pribor i dodaci
      2
      Postavke duljine
      0,5 – 10 mm
      Precizni koraci
      20
      Rješenje
      Podrezivanje

    • Pribor za oblikovanje frizure

      Oštrica za podrezivanje
      Oštrice koje se same oštre

    • Češljevi

      Brada
      Kratki 0,5 – 10 mm

