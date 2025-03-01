BT3617/15
Brzo i precizno podrezivanje
Brzina i ugoda svaki put. Naši zaobljeni vrhovi pružaju nježno podrezivanje, dok oštrice koje se same oštre ubrzavaju podrezivanje sprečavajući ponovne prolaske. Osim toga, uz 20 postavki duljine dobivate željenu preciznost.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Oštrice sa zaobljenim vrhovima koje se same oštre dizajnirane su da budu nježne na koži i pružaju ugodnije podrezivanje te ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.
Trimer ima kotačić za precizan odabir između 20 postavki duljine u koracima od 0,5 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.
Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.
Budući da je trimer 100 % periv, možete ga samo isprati pod vodom, čime se pojednostavljuje vaše iskustvo dotjerivanja.
Naša ergonomska drška Fine Line 360° omogućuje lako držanje aparata i rukovanje njime, pružajući vam udobnost i kontrolu potrebne za usavršenje izgleda.
Izdržljiva litijska baterija omogućuje do 60 minuta snažnog kontinuiranog podrezivanja.
Svjetlosni indikator informira vas o statusu baterije i je li uređaj potpuno napunjen, tako da ste uvijek spremni za sljedeće dotjerivanje.
