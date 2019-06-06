2 godine jamstva
Obustavljeno
BRE610/00
Za noge, tijelo i lice
1 nastavak
Bežičan i s punjivom baterijom
Dizajn drške u obliku slova S
Ergonomska drška laka za držanje i upravljanje za maksimalnu kontrolu i optimalni doseg svih djelova tijela
Naša jedinstvena glava epilatora izrađena je od grubog keramičkog materijala koji čvrsto zahvaća dlačice; obuhvaća čak i tanke dlačice.
Izuzetno široka glava epilatora pokriva veće područje kože sa svakim potezom pa se dlačice uklanjaju brže.
Nagrade
3.3
od 5
31
Recenzije
kremity
06/06/2019
България
Отличен продукт!
Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Ugnė20
24/04/2019
Lietuva
Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.
Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Bogimum
24/01/2019
Magyarország
Praktikus, kényelmes
Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor