ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice

Obustavljeno

Satinelle AdvancedEpilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

BRE610/00

3.3
| (31) Recenzije

1 nagrada

Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
Drška u obliku slova S pomaže u usmjeravanju aparata po cijelom tijelu. Najšira glava s keramičkim diskovima epilira tik uz kožu kako bi uhvatila čak i najtanje dlačice te dala brze i dugotrajne rezultate. Mokra i suha uporaba uz 1 nastavak.
Pogledajte sve prednosti

Lako usmjeravanje radi lakog postizanja dugotrajnih rezultata

Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice

  • Za noge, tijelo i lice

  • 1 nastavak

  • Bežičan i s punjivom baterijom

  • Dizajn drške u obliku slova S

Drška u obliku slova S pomaže u uporabi aparata po cijelom tijelu

Ergonomska drška laka za držanje i upravljanje za maksimalnu kontrolu i optimalni doseg svih djelova tijela

Epilacijska glava od jedinstvenog keramičkog materijala za bolje držanje

Epilacijska glava od jedinstvenog keramičkog materijala za bolje držanje

Naša jedinstvena glava epilatora izrađena je od grubog keramičkog materijala koji čvrsto zahvaća dlačice; obuhvaća čak i tanke dlačice.

Izuzetno široka glava epilatora

Izuzetno široka glava epilatora

Izuzetno široka glava epilatora pokriva veće područje kože sa svakim potezom pa se dlačice uklanjaju brže.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.3

od 5

31

Recenzije

2

06/06/2019

България

България

Отличен продукт!

Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, kényelmes

Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi