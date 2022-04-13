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Satinelle Advanced Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Obustavljeno
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BRE610/00
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Kako mijenjam postavke brzine epilatora tvrtke Philips?
Satinelle/Epilator series 8000Glava četke za piling
Satinelle/Epilator series 8000Kapica za osjetljiva područja
Satinelle/Epilator series 8000Kapica
Satinelle/Epilator series 8000Dodatak za zatezanje kože
Satinelle/Epilator series 8000Zaštitni poklopac za rašpu za stopala
Satinelle AdvancedKapica za masažu
Torbica
Zupčanik za rašpu za stopala
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Komplet s pincetom
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