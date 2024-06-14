Prepustite se sadržajima koje volite. Ambilight TV.

Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.