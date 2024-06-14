50PUS8009/12
4K Ambilight TV
Neka vas sve to prožme uz ovaj Ambilight TV s brojnim značajkama! Dobit ćete izvrsnu sliku, realističan Dolby Atmos zvuk i besprijekorno igranje. Što god gledali ili igrali, Ambilight pojačava uzbuđenje za nezaboravnu večer uz TV.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.
Svidjet će vam se sve što gledate na ovom 4K (UHD) LED Ambilight televizoru. Procesor Pixel Precise Ultra HD tvrtke Philips optimizira kvalitetu slike kako bi se postigle iznimno oštre slike, bogate boje i uglađeni pokreti. Svaki put ćete dobiti najbolji mogući doživljaj gledanja.
Brzo i lako pronađite što volite uz našu platformu za smart TV TITAN OS. Uživate u seriji? Možete nastaviti gledanje izravno s početnog zaslona. Ako tražite nešto novo, možete pretraživati kategorije kao što su akcija ili drama i pogledati prijedloge najpopularnijih streaming usluga, sve na jednom mjestu.
Dolby Atmos uvlači vas dublje postavljajući zvučne efekte u prostor oko i iznad vas. Uz svemirske brodove koji lete iznad glave ili tihe korake koji se šuljaju odostraga osjećat ćete se kao da ste usred akcije.
HDMI VRR omogućuje vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Postavka za malo kašnjenje ulaznog signala aktivira se automatski kad uključite konzolu. Način igranja s osvjetljenjem Ambilight igre čini još uzbudljivijima.
Besprijekorna kompatibilnost sa značajkom Matter/Control4 omogućuje vam da ovaj 4K Ambilight TV jednostavno integrirate u postojeću mrežu pametnog doma.
Ovaj Ambilight TV ima elegantan, jednostavan izgled, a Ambilight možete upotrebljavati kao rasvjetu za ugođaj kad je zaslon isključen. Daljinski upravljač televizora izrađen je od reciklirane plastike, pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.
Tanki TV s elegantnim, privlačnim dizajnom
Kompatibilan s protokolom Matter i sustavom Control4.
Ambilight
Slika/zaslon
Rezolucija zaslona
Tjuner / Prijem / Prijenos
Smart TV
Smart TV značajke
Multimedijske aplikacije
Zvuk
Mogućnost povezivanja
Podržane značajke za HDMI videozapise
EU energetska kartica
Snaga
Dodatna oprema
Dizajn
Dimenzije
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.