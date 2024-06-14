Traži pojmove

  • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
    Energy Label Europe E naljepnica Energy
    Ako želite više informacija, preuzmite naljepnica Energy (PDF 75.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8009/12

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    4K Ambilight TV

    Neka vas sve to prožme uz ovaj Ambilight TV s brojnim značajkama! Dobit ćete izvrsnu sliku, realističan Dolby Atmos zvuk i besprijekorno igranje. Što god gledali ili igrali, Ambilight pojačava uzbuđenje za nezaboravnu večer uz TV.

    Saznajte više

    Dostupno:

    LED 4K Ambilight TV

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Ambilight

    4K Ambilight TV

    Ambilight TV izvrsne vrijednosti

    • AMBILIGHT TV od 126 cm (50")
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Pametna platforma Titan OS
    • Dolby Atmos zvuk
    Prepustite se sadržajima koje volite. Ambilight TV.

    Prepustite se sadržajima koje volite. Ambilight TV.

    Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.

    Živopisan prikaz sa svijetlom i iznimno oštrom slikom.

    Živopisan prikaz sa svijetlom i iznimno oštrom slikom.

    Svidjet će vam se sve što gledate na ovom 4K (UHD) LED Ambilight televizoru. Procesor Pixel Precise Ultra HD tvrtke Philips optimizira kvalitetu slike kako bi se postigle iznimno oštre slike, bogate boje i uglađeni pokreti. Svaki put ćete dobiti najbolji mogući doživljaj gledanja.

    Pronađite lako. TITAN OS.

    Pronađite lako. TITAN OS.

    Brzo i lako pronađite što volite uz našu platformu za smart TV TITAN OS. Uživate u seriji? Možete nastaviti gledanje izravno s početnog zaslona. Ako tražite nešto novo, možete pretraživati kategorije kao što su akcija ili drama i pogledati prijedloge najpopularnijih streaming usluga, sve na jednom mjestu.

    Dolby Atmos za zvuk poput onoga u kinu.

    Dolby Atmos za zvuk poput onoga u kinu.

    Dolby Atmos uvlači vas dublje postavljajući zvučne efekte u prostor oko i iznad vas. Uz svemirske brodove koji lete iznad glave ili tihe korake koji se šuljaju odostraga osjećat ćete se kao da ste usred akcije.

    Spreman za igranje. VRR i malo kašnjenje ulaznog signala na bilo kojoj konzoli.

    Spreman za igranje. VRR i malo kašnjenje ulaznog signala na bilo kojoj konzoli.

    HDMI VRR omogućuje vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Postavka za malo kašnjenje ulaznog signala aktivira se automatski kad uključite konzolu. Način igranja s osvjetljenjem Ambilight igre čini još uzbudljivijima.

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma.

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma.

    Besprijekorna kompatibilnost sa značajkom Matter/Control4 omogućuje vam da ovaj 4K Ambilight TV jednostavno integrirate u postojeću mrežu pametnog doma.

    Daljinski upravljač s recikliranom plastikom. Odgovorno pakiranje.

    Ovaj Ambilight TV ima elegantan, jednostavan izgled, a Ambilight možete upotrebljavati kao rasvjetu za ugođaj kad je zaslon isključen. Daljinski upravljač televizora izrađen je od reciklirane plastike, pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.

    Tanki TV s elegantnim, privlačnim dizajnom

    Tanki TV s elegantnim, privlačnim dizajnom

    Kompatibilan s protokolom Matter i sustavom Control4.

    Kompatibilan s protokolom Matter i sustavom Control4.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      • Način rada s lounge svjetlom
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Alarm izlaska sunca
      • Animacija Ambilight FTI
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      50  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      126  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Program za obradu slike
      Pixel Precise Ultra HD

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 576p – 50 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Vodič kroz programe*
      Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Kanal TITAN
      • Aplikacija NFT*
      • Aplikacija STB Controller
      OS
      TITAN OS
      Kapacitet memorije (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV značajke

      Korisnička interakcija
      Zrcaljenje zaslona
      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      Ugrađena usluga Amazon Alexa
      Doživljaj pametnog doma
      • Radi s uslugom Amazon Alexa
      • Radi s Google asistentom
      • MATTER
      • Ugrađena Amazon Alexa

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Poboljšanje zvuka
      • Dolby poboljšanje basova
      • Clear Dialogue
      • A.I. Sound
      • A.I. EQ
      • Dolby ujednačavanje glasnoće
      • Noćna reprodukcija
      • Prilagodba zvuka

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      • Reprodukcija jednim dodirom
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopojasni
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI1)
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilnost s HDR10+

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      1960010
      Energetska klasa za SDR
      E
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      45 kWh / 1000 h  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      78 kWh / 1000 h  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      220 – 240 V AC 50/60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Slika bez zvuka (za radio)
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač
      • 2 x AAA baterije
      • Stalak za stol
      • Kabel za napajanje
      • Kratke upute za korisnike
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama

    • Dizajn

      Boje televizora
      Mat crni okvir
      Dizajn postolja
      Crni štapovi

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      810  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1111 x 649 x 88 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      1111 x 674 x 255 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      1240 x 785 x 150 mm
      Težina TV-a bez postolja
      8,2 kg
      Težina TV-a s postoljem
      8,4 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      10,0 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Usluga aplikacije HBO Max bit će dostupna do kolovoza 2024.
    • Matter/Control4: ova značajka bit će dostupna 2024. putem ažuriranja softvera.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.