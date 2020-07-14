Obustavljeno
Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Veća jednostavnost na velikom zaslonu. Philips 5500 donosi Full HD rezoluciju, čist zvuk i odličan doživljaj gledanja. Jednostavno ga uključite i možete početi uživati u svojim emisijama, filmovima i igrama.
126 cm (50")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Naše novo tanko postolje dizajnirano je da promijeni prostor ispod televizora gdje se obično nalazi postolje, pružajući više prožimajući doživljaj gledanja. Televizor koji na stabilnim temeljima ide ususret budućnosti.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
4.5
od 5
26
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Duje7
14/07/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod!
Proizvod se ponaša u potpunosti prema specifikacijama i time zadovoljava potrebe prema izboru tog televizora. Naravno da su mogućnosti u okviru cijene, ali ako naprednije mogućnosti nekome ne trebaju, zašto trošiti više novca. Možda bi trebalo malo dotjerati software. Sve radi, ali neke stvari bi trebale ići jednostavnije i pristupačnije, kao n.pr. organiziranje rasporeda kanala. Ja sam to riješio, ali znam puno ljudi koji se nebi snašli, barem ne tako brzo. Također bi trebalo takove, praktične stvari, bolje opisati u uputama. Televizor ima odličnu, čistu sliku i jasan ton. To je izvrsno za starije osobe, jer je i veličina odgovarajuća. U većini slučajeva ne trebaju naočale. Jedan problem se pojavljuje sa USB portom. Za reprodukciju filmova sa HD-a većih kapaciteta treba više struje, tako da je 500mA premalo. Ja sam to riješio sa dodatnim napajanjem, ali za bilo koji TV, USB port od 1A, a možda i 1,5A tehnički nebi trebalo biti problem. Također staviti barem 2 porta, na danas za naj jeftiniji TV, nebi bio neki trošak niti kupcu, niti proizvođaču, ali kupca veseli. Evo, toliko od mene za sada. P.S. Mi, malo stariji, znamo za "Philips" iz davnih dana, kao kvalitetnog proizvođača elektronskih (i električnih) uređaja. Znamo da se svijet mijenja, ali nebi trebali odustati od svojeg standarda.
Prednosti
Za te novce, to je to!
Mane
Ništa posebno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Datum upotrebe 2019-06-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Datum upotrebe 2019-06-14
nenozg7
23/07/2019
Hrvatska
Odlicno
Vrhunski proizvod,jednostavan za uporabu,povoljna cijena..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
BlackBirdy
07/11/2020
Slovenija
Provjereni kupac
Idelek ima vse kar smo pričakovali.
Lahek, odlična slika za ta cenovni razred, zvok ne razočara, predvajanje z zunanjih medijev deluje brezhibno.
Prednosti
kvaliteta slike, zvok,
Mane
daljinec ne omogoča ustvarjanje bližnjic za pogosto uporabljene funkcije (kot je izklop zaslona ob predvajanju glazbe)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum upotrebe 2020-05-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum upotrebe 2020-05-07
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.