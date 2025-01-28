43PUS8500/12
Inovativan. Imerzivan. Nevjerojatan.
Pripremite se na briljantne boje koje pruža 4K QLED. Prožimajuće osvjetljenje Ambilight. Dolby Atmos s kinematografskim 3D zvukom. Ovaj televizor s platformom Titan OS prikazuje vaše omiljene sadržaje, poboljšava svaki trenutak i pruža bolji doživljaj gledanja.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Filmovi, sportski događaji, glazbeni spotovi i igre šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Savršena slika u svom najboljem izdanju. Uz 4K (UHD) razlučivost, ovo je Ambilight TV koji se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.
8 milijuna piksela koji usko surađuju u savršenom skladu pruža vam neusporedivo iskustvo gledanja u 4K razlučivosti. Uz najoštrije slike koje definiraju detaljnije i realističnije scene, ništa ne može vjernije zabilježiti trenutak od ovog Philips Ambilight TV-a.
Pripremite se. Dolby Atmos stvara upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio. Svaki vas trenutak uranja još dublje u scenu. Bilo da je riječ o filmovima, serijama, sportskim događajima ili igrama, ubrzo ćete se izgubiti u trenutku.
DTS:X osigurava potpuno novo iskustvo zahvaljujući zvuku koji je tako stvaran da ćete se osjećati kao da ste tamo. Uz 3D audio tehnologiju koja unosi dodatnu dimenziju u vaš zvuk, vaša dnevna soba uskoro će se pretvoriti u dvoranu.
Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.
Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve. TV je kompatibilan i s Google pametnim zvučnicima i uređajima koji imaju omogućenu uslugu Apple AirPlay.
Mali zaslon od 43 inča. Zapanjujući TV od 85 inča. I sve između. Želimo vam ponuditi širi izbor kako bismo bili sigurni da će se vaš televizor prekrasno uklopiti. Uz šest različitih veličina, sigurno ćete odabrati savršen TV za svoj dom.
Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu preciznost. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.
HDMI 2.1 i VRR omogućuju vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Uz postavku za malo kašnjenje koja se automatski aktivira kad uključite konzolu, spremni ste za novu razinu igranja.
Postolje u obliku luka, elegantan uski okvir, izvanredan QLED TV – europski dizajn u svom najboljem izdanju. Postavite Ambilight na način rada za opuštanje i ispunite svoju sobu bojama dok je televizor isključen. Daljinski upravljač izrađen je od reciklirane plastike, ambalaža je izrađena od kartona s certifikatom FSC, a čak su i umetci izrađeni u pomno osmišljenom dizajnu i ispisani na recikliranom papiru.
Ambilight
Slika/zaslon
Rezolucija zaslona
Tjuner / Prijem / Prijenos
Smart TV
Smart TV značajke
Multimedijske aplikacije
Zvuk
Mogućnost povezivanja
Podržane značajke za HDMI videozapise
EU energetska kartica
Snaga
Dodatna oprema
Dizajn
Dimenzije
