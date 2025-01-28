Traži pojmove

    Energy Label Europe F naljepnica Energy
    Ako želite više informacija, preuzmite naljepnica Energy (PDF 195.0KB)

    QLED 4K Ambilight TV

    43PUS8500/12

    Inovativan. Imerzivan. Nevjerojatan.

    Pripremite se na briljantne boje koje pruža 4K QLED. Prožimajuće osvjetljenje Ambilight. Dolby Atmos s kinematografskim 3D zvukom. Ovaj televizor s platformom Titan OS prikazuje vaše omiljene sadržaje, poboljšava svaki trenutak i pruža bolji doživljaj gledanja.

    QLED 4K Ambilight TV

    • AMBILIGHT TV od 108 cm (43")
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Filmovi, sportski događaji, glazbeni spotovi i igre šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

    4K QLED za živopisan prikaz i kvalitetu boja koju pruža tehnologija Quantum Dot

    4K QLED za živopisan prikaz i kvalitetu boja koju pruža tehnologija Quantum Dot

    Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Savršena slika u svom najboljem izdanju. Uz 4K (UHD) razlučivost, ovo je Ambilight TV koji se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.

    Približite se detaljima uz preciznost na razini piksela

    Približite se detaljima uz preciznost na razini piksela

    8 milijuna piksela koji usko surađuju u savršenom skladu pruža vam neusporedivo iskustvo gledanja u 4K razlučivosti. Uz najoštrije slike koje definiraju detaljnije i realističnije scene, ništa ne može vjernije zabilježiti trenutak od ovog Philips Ambilight TV-a.

    Dolby Atmos stvara zvuk poput onoga u kinu

    Dolby Atmos stvara zvuk poput onoga u kinu

    Pripremite se. Dolby Atmos stvara upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio. Svaki vas trenutak uranja još dublje u scenu. Bilo da je riječ o filmovima, serijama, sportskim događajima ili igrama, ubrzo ćete se izgubiti u trenutku.

    DTS:X za prožimajući 3D doživljaj zvuka

    DTS:X za prožimajući 3D doživljaj zvuka

    DTS:X osigurava potpuno novo iskustvo zahvaljujući zvuku koji je tako stvaran da ćete se osjećati kao da ste tamo. Uz 3D audio tehnologiju koja unosi dodatnu dimenziju u vaš zvuk, vaša dnevna soba uskoro će se pretvoriti u dvoranu.

    Približite sadržaj uz Titan OS

    Približite sadržaj uz Titan OS

    Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

    Povežite se s lakoćom na mrežu pametnog doma

    Povežite se s lakoćom na mrežu pametnog doma

    Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve. TV je kompatibilan i s Google pametnim zvučnicima i uređajima koji imaju omogućenu uslugu Apple AirPlay.

    Veličina po izboru

    Veličina po izboru

    Mali zaslon od 43 inča. Zapanjujući TV od 85 inča. I sve između. Želimo vam ponuditi širi izbor kako bismo bili sigurni da će se vaš televizor prekrasno uklopiti. Uz šest različitih veličina, sigurno ćete odabrati savršen TV za svoj dom.

    Unesite jasnoću u svaku riječ uz Vocal Boost

    Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu preciznost. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.

    Povezivost spremna za igru

    HDMI 2.1 i VRR omogućuju vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Uz postavku za malo kašnjenje koja se automatski aktivira kad uključite konzolu, spremni ste za novu razinu igranja.

    Dizajn europskog stila

    Postolje u obliku luka, elegantan uski okvir, izvanredan QLED TV – europski dizajn u svom najboljem izdanju. Postavite Ambilight na način rada za opuštanje i ispunite svoju sobu bojama dok je televizor isključen. Daljinski upravljač izrađen je od reciklirane plastike, ambalaža je izrađena od kartona s certifikatom FSC, a čak su i umetci izrađeni u pomno osmišljenom dizajnu i ispisani na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • AmbiSleep
      • Ambilight Music
      • Način rada za igranje
      • Način rada s lounge svjetlom
      • Alarm izlaska sunca
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      43  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      108  cm
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna brzina osvježavanja
      60  Hz
      Program za obradu slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Napredne značajke slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Kompatibilnost s HDR10+
      • Kućno kino
      • Monitor
      • Filmovi
      • Micro Dimming
      • Osobna
      • Ultra Resolution
      Tehnologija zaslona
      4K Ultra HD QLED

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Kapacitet memorije (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Ugrađena usluga Amazon Alexa
      • Radi s uslugom Google Home
      • Daljinski upravljač s mikrofonom.
      Doživljaj pametnog doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podržava Apple Home
      Kontrolna traka za igranje
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.0-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Kodek
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Poboljšanje zvuka
      • Način rada AVL
      • Poboljšanje basova
      • Dolby Media Intelligence
      • Zabava
      • Ekvilizator
      • Profil slušanja
      • Noćna reprodukcija
      • Kalibracija sobe
      • Osobna
      • Vocal Boost
      Značajke slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Sound Engine
      IntelliSound
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.2
      • Podržava Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI1)
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilnost s HDR10+

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      2206259
      Energetska klasa za SDR
      F
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      50  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      80  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD
      Tehnologija zaslona.
      QLED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Svjetlosni senzor
      • Eco način rada
      • Slika bez zvuka (za radio)

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • 2 x AAA baterije
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
      • Daljinski upravljač
      • Stalak za stol
      • Kabel za napajanje
      • Kratke upute za korisnike

    • Dizajn

      Boje televizora
      Mat crni okvir
      Dizajn postolja
      Metalno crno postolje u obliku luka

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      756 mm  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      958 x 563 x 87 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      958 x 625 x 243 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      1045 x 650 x 133 mm
      Težina TV-a bez postolja
      6,76 kg
      Težina TV-a s postoljem
      7,08 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      9,8 kg

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u te drugim državama i regijama.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

