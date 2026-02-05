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Evnia Gaming Monitor Quad HD monitor za igranje

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Evnia Gaming MonitorQuad HD monitor za igranje

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Quad HD monitor za igranje

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Softver i upravljački programi

Softver SmartControl

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP dat., 136.6 MB
  • 5 February 2026

Upravljački programi za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 27M1N
  • ZIP dat., 10 kB
  • 22 October 2021

Priručnici i dokumentacija

Kratki korisnički priručnik - English (US)

  • PDF dat., 8.9 MB
  • 7 February 2024

Energy naljepnica

  • PDF dat., 75.1 kB
  • 8 June 2023

Jamstvo i servis

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Jamstvo

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