2 godine jamstva
27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Za potrebe prikazivanja slikovnih prikaza, igara i veću produktivnost, Nano IPS zaslon prikazuje precizne boje pod širokim kutovima gledanja, bez pomaka boja. Bogatije crvene, raskošnije zelene i dublje plave. Ultra Wide-Color s tehnologijom IPS Nano Color upotrebljava KSF unaprijeđene fosforne nanočestice koje apsorbiraju višak svjetlosti zaslona za prikaz vrhunskih boja. Realistične boje. Naši zasloni osiguravaju 98 % pokrivenosti standardne DCI-P3 palete boja za čistoću boja u skladu s definicijom udruženja SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers), za kinematografsku kvalitetu slike.
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.
Prilikom igranja intenzivnih igara s velikim brzinama osvježavanja može doći do lomljenja slike ako nema optimalne grafičke sinkronizacije. Ovaj Philips zaslon ima certifikat za podršku za NVIDIA® G-SYNC®, smanjuje lomljenje slike i sinkronizira brzinu osvježavanja monitora s izlaznim signalom grafičke kartice kako bi se osigurao glađi doživljaj igranja. Scene se trenutno prikazuju, objekti izgledaju oštrije, igra je uglađena, čime dobivate zapanjujući vizualni doživljaj i ozbiljnu prednost nad konkurencijom.
Nagrade
Recenzije
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na DP ulazu.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.
Boje zaslona: 10 bita može se postići samo uz QHD pri 120 Hz
Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
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Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.