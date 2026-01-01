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Evnia Gaming MonitorQuad HD monitor za igranje

27M1N5500ZA/00

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Ovaj monitor za igranje tvrtke Philips pruža kristalno čistu sliku i uglađenu reprodukciju. FreeSync, velika brzina osvježavanja od 170 Hz uz HDR stvara uglađen i realističan doživljaj. Zaslon tankog okvira s tehnologijom Ultra Wide-Color poboljšava prožimajući doživljaj gledanja.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tehnologija IPS Nano color proširuje paletu boja za živopisne slike

Tehnologija IPS Nano color proširuje paletu boja za živopisne slike

Za potrebe prikazivanja slikovnih prikaza, igara i veću produktivnost, Nano IPS zaslon prikazuje precizne boje pod širokim kutovima gledanja, bez pomaka boja. Bogatije crvene, raskošnije zelene i dublje plave. Ultra Wide-Color s tehnologijom IPS Nano Color upotrebljava KSF unaprijeđene fosforne nanočestice koje apsorbiraju višak svjetlosti zaslona za prikaz vrhunskih boja. Realistične boje. Naši zasloni osiguravaju 98 % pokrivenosti standardne DCI-P3 palete boja za čistoću boja u skladu s definicijom udruženja SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers), za kinematografsku kvalitetu slike.

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

Certificirano kompatibilan s NVIDIA® G-SYNC® za uglađeno brzo igranje

Certificirano kompatibilan s NVIDIA® G-SYNC® za uglađeno brzo igranje

Prilikom igranja intenzivnih igara s velikim brzinama osvježavanja može doći do lomljenja slike ako nema optimalne grafičke sinkronizacije. Ovaj Philips zaslon ima certifikat za podršku za NVIDIA® G-SYNC®, smanjuje lomljenje slike i sinkronizira brzinu osvježavanja monitora s izlaznim signalom grafičke kartice kako bi se osigurao glađi doživljaj igranja. Scene se trenutno prikazuju, objekti izgledaju oštrije, igra je uglađena, čime dobivate zapanjujući vizualni doživljaj i ozbiljnu prednost nad konkurencijom.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na DP ulazu.

  3. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.

  6. MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.

  7. Boje zaslona: 10 bita može se postići samo uz QHD pri 120 Hz

  8. Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976

  9. NTSC područje na temelju CIE1976

  10. sRGB područje na temelju CIE 1931

  11. Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  13. Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.