Certificirano kompatibilan s NVIDIA® G-SYNC® za uglađeno brzo igranje

Prilikom igranja intenzivnih igara s velikim brzinama osvježavanja može doći do lomljenja slike ako nema optimalne grafičke sinkronizacije. Ovaj Philips zaslon ima certifikat za podršku za NVIDIA® G-SYNC®, smanjuje lomljenje slike i sinkronizira brzinu osvježavanja monitora s izlaznim signalom grafičke kartice kako bi se osigurao glađi doživljaj igranja. Scene se trenutno prikazuju, objekti izgledaju oštrije, igra je uglađena, čime dobivate zapanjujući vizualni doživljaj i ozbiljnu prednost nad konkurencijom.