Prednost je ovlaživanje zraka s do 99 % manje ispuštenih bakterija u usporedbi sa standardnim ultrazvučnim ovlaživačima. Zbog toga je ovlaživač s tehnologijom NanoCloud idealno rješenje za dječje sobe i siguran je za uporabu s vodom iz slavine.
Tehnologija NanoCloud ispušta sitnu maglicu koja ne sadrži minerale, čime se sprječavaju prašina i mrlje. Za razliku od ultrazvučnih ovlaživača pruža čišće, higijensko ovlaživanje.
Spavajte bolje uz optimalnu vlažnost i kvalitetno se odmorite. Tihi noćni način rada (samo 9 dB na seriji 5000) osigurava nesmetan san, a dodatno noćno svjetlo stvara umirujuću atmosferu za spavanje.
Uravnotežene razine vlažnosti pomažu u poboljšanju opažene kvalitete zraka (1). Ovaj ovlaživač osmišljen je kako bi olakšao neugodu prouzročenu suhim zrakom, kao što su suhoća kože, usana, nosne šupljine i očiju te iritacija grla, začepljenost nosa i statički elektricitet. Također pomaže hidraciji vaših sobnih biljaka za zdravije okruženje doma.
Tri brzine ventilatora i automatske postavke osiguravaju učinkovitost i udobnost prema vašem izboru. Zahvaljujući emisiji od 400 ml/h, svaka prostorija veličine do 56 m² učinkovito je ovlažena. (2,3)
Dišite ugodno uz minimalna nadopunjavanja. Veliki spremnik za vodu od 4,5 l omogućuje do 37 sati kontinuirane upotrebe. Uživajte u ugodnom ambijentu uz manje prekida.
Ne postoji druga tehnologija koja otpušta čišću vodenu paru u zrak od tehnologije Philips NanoCloud. Njezina iznimno sitna maglica onemogućuje prianjanje bakterija. Zrak se ovlažuje s do 99 % manje bakterija za razliku od standardnih ultrazvučnih ovlaživača (4), stoga je ovaj ovlaživač idealno rješenje za dječje sobe i može se sigurno upotrebljavati s vodom iz slavine.
Nevidljiva maglica tehnologije NanoCloud ne ispušta bijelu prašinu niti ostavlja mokre mrlje (5). Veće kapi koje emitiraju ultrazvučni ovlaživači mogu navlažiti okolinu i sadržavati minerale koji ostavljaju bijele naslage na obližnjim površinama. Čestice tehnologije NanoCloud nisu dovoljno velike da bi sadržavale minerale, stoga učinkovito sprječavaju stvaranje naslaga i mrlje.
