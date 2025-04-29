Traži pojmove

Ovlaživač tvrtke Philips s tehnologijom NanoClaud
Serija 5000 Ovlaživač zraka

Udahnite razliku

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Otkrijte higijensko ovlaživanje uz NanoCloud

Philips NanoCloud: manje bakterija, bez bijelih mrlja

Pametno, sigurno i besprijekorno ovlaživanje

Pogledajte kako tehnologija NanoCloud stvara čistu i sitnu maglicu koja je sigurna, higijenska i bez minerala. Ne stvara bijele mrlje ni bijelu prašinu. Prirodno učinkovito ovlaživanje idealno je za obitelji, dječje sobe i svakodnevnu udobnost.

Higijensko ovlaživanje

99 % manje bakterija

Prednost je ovlaživanje zraka s do 99 % manje ispuštenih bakterija u usporedbi sa standardnim ultrazvučnim ovlaživačima. Zbog toga je ovlaživač s tehnologijom NanoCloud idealno rješenje za dječje sobe i siguran je za uporabu s vodom iz slavine.

Bez napora

Bez bijelih mrlja

Tehnologija NanoCloud ispušta sitnu maglicu koja ne sadrži minerale, čime se sprječavaju prašina i mrlje. Za razliku od ultrazvučnih ovlaživača pruža čišće, higijensko ovlaživanje.

Noćna reprodukcija

Tih kad je to najpotrebnije

Spavajte bolje uz optimalnu vlažnost i kvalitetno se odmorite. Tihi noćni način rada (samo 9 dB na seriji 5000) osigurava nesmetan san, a dodatno noćno svjetlo stvara umirujuću atmosferu za spavanje.

Pomaže u suzbijanju simptoma suhog zraka

Uravnotežene razine vlažnosti pomažu u poboljšanju opažene kvalitete zraka (1). Ovaj ovlaživač osmišljen je kako bi olakšao neugodu prouzročenu suhim zrakom, kao što su suhoća kože, usana, nosne šupljine i očiju te iritacija grla, začepljenost nosa i statički elektricitet. Također pomaže hidraciji vaših sobnih biljaka za zdravije okruženje doma.

Učinkovito u prostorijama do 56 m² uz 400 ml/h

Tri brzine ventilatora i automatske postavke osiguravaju učinkovitost i udobnost prema vašem izboru. Zahvaljujući emisiji od 400 ml/h, svaka prostorija veličine do 56 m² učinkovito je ovlažena. (2,3)

Kontinuirano ovlaživanje do 37 sati

Dišite ugodno uz minimalna nadopunjavanja. Veliki spremnik za vodu od 4,5 l omogućuje do 37 sati kontinuirane upotrebe. Uživajte u ugodnom ambijentu uz manje prekida.

Do 99 % manje bakterija: idealno za dječje sobe

Ne postoji druga tehnologija koja otpušta čišću vodenu paru u zrak od tehnologije Philips NanoCloud. Njezina iznimno sitna maglica onemogućuje prianjanje bakterija. Zrak se ovlažuje s do 99 % manje bakterija za razliku od standardnih ultrazvučnih ovlaživača (4), stoga je ovaj ovlaživač idealno rješenje za dječje sobe i može se sigurno upotrebljavati s vodom iz slavine.  

Ne ostavlja bijelu prašinu ni mokre mrlje na podovima i namještaju

Nevidljiva maglica tehnologije NanoCloud ne ispušta bijelu prašinu niti ostavlja mokre mrlje (5). Veće kapi koje emitiraju ultrazvučni ovlaživači mogu navlažiti okolinu i sadržavati minerale koji ostavljaju bijele naslage na obližnjim površinama. Čestice tehnologije NanoCloud nisu dovoljno velike da bi sadržavale minerale, stoga učinkovito sprječavaju stvaranje naslaga i mrlje.

Ovlaživač s aromaterapijom

Opustite se sa svakim dahom

Doživite sve prednosti aromaterapije uz dodatke za aromu. Dodavanjem esencijalnih ulja u maglicu možete poboljšati svoju opću dobrobit.

Ovlaživač tvrtke Philips s jednostavnim čišćenjem

Jednostavno čišćenje

Dizajniran za lako čišćenje. Glatke površine i lako dostupni dijelovi.

Ovlaživači serije 5000 tvrtke Philips

Tihi, higijenski ovlaživači s tehnologijom NanoCloud

Energetski učinkoviti ovlaživač tvrtke Philips

Energetski učinkovito ovlaživanje

Samo 8 W – kao LED žarulja

Uživajte u brzom ovlaživanju i niskoj potrošnji energije. Čak i u najvišoj postavci, ovaj ovlaživač troši samo 8 W, što je usporedivo s LED žaruljom. To su dobre vijesti za planet i vaš novčanik.

Serija 5000
* (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376-390.
* (2) Testirano prema standardu GB/T 23332-2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23 ± 2 °C i relativna vlažnost 30 ± 2 % RH.
* (3) Izračunato prateći standard AHAM HU-1-2016 (klauzula 7.3) na temelju učinkovitosti ovlaživanja testirane sukladno standardu GB/T 23332-2018 u vanjskom laboratoriju.
* (4) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima ovlaživača koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju
* (5) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata sukladno standardu DIN 44973, CAS ISPITIVANJE
