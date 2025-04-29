Do 99 % manje bakterija: idealno za dječje sobe

Ne postoji druga tehnologija koja otpušta čišću vodenu paru u zrak od tehnologije Philips NanoCloud. Njezina iznimno sitna maglica onemogućuje prianjanje bakterija. Zrak se ovlažuje s do 99 % manje bakterija za razliku od standardnih ultrazvučnih ovlaživača (4), stoga je ovaj ovlaživač idealno rješenje za dječje sobe i može se sigurno upotrebljavati s vodom iz slavine.