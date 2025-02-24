2 godine jamstva
Do 99 % manje bakterija (1)
Tehnologija NanoCloud
Spremnik za vodu od 2 l
Učinkovit u prostorijama do 31 m²
Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Iznimno sitna maglica tehnologije NanoCloud nije vidljiva golim okom, a bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)
Nevidljiva maglica tehnologije NanoCloud ne ispušta prašinu ni ne ostavlja mokre mrlje u prostoriji (2). Veće kapi koje emitiraju ultrazvučni ovlaživači mogu navlažiti okolinu i sadržavati minerale koji ostavljaju bijele naslage na obližnjim površinama. Čestice tehnologije NanoCloud nisu dovoljno velike da bi sadržavale minerale, stoga učinkovito sprječavaju stvaranje naslaga i mrlje.
Tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje, općepriznato kao higijenski sigurna i učinkovita metoda ovlaživanja. Bez upotrjebljenog ozona, kemikalija i ozona (3) i bez zagrijavanja vode, stoga nema opasnosti od opeklina.
Nagrade
4.5
od 5
56
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Prednosti
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Mane
nenašel jsem, splňuje očekávání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
nemracse
16/01/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Tichý společník pro zdraví
Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt
Prednosti
Tichý chod, velká nádrž na vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Veronika_P
14/10/2022
Česká republika
Dio promocije
Dobrý pomocnik
Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí
Prednosti
Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne
Mane
Chybí zajištění horního krytu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
(1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju
(2) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata, sukladno standardu DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Testirao GB 21551.3-2010 u vanjskom laboratoriju. Ozon, TVOC, PM10 i intenzitet UV zračenja ispod su ograničenja.
(4) Testirao GB/T 23332-2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23±2 ℃ i relativna vlažnost od 30±5 %.
(5) Izračunato na temelju punog spremnika za vodu od 2 l s brzinom ovlaživanja od 190 ml/h.