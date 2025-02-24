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  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje

Serija 2000Ovlaživač zraka

HU2510/10

4.5
| (56) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Higijensko ovlaživanje
Ispunite svoj dom ugodnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud ovlažuje zrak bez prašine i vlažnih točaka uz do 99 % manje bakterija od standardnih ultrazvučnih ovlaživača zraka (1), ispuštajući samo čistu H2O u zrak vašeg doma.
Pogledajte sve prednosti

Udahnite razliku

Higijensko ovlaživanje

  • Do 99 % manje bakterija (1)

  • Tehnologija NanoCloud

  • Spremnik za vodu od 2 l

  • Učinkovit u prostorijama do 31 m²

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Iznimno sitna maglica tehnologije NanoCloud nije vidljiva golim okom, a bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)

Bez bijelog praha, bez mokrih mrlja (2)

Bez bijelog praha, bez mokrih mrlja (2)

Nevidljiva maglica tehnologije NanoCloud ne ispušta prašinu ni ne ostavlja mokre mrlje u prostoriji (2). Veće kapi koje emitiraju ultrazvučni ovlaživači mogu navlažiti okolinu i sadržavati minerale koji ostavljaju bijele naslage na obližnjim površinama. Čestice tehnologije NanoCloud nisu dovoljno velike da bi sadržavale minerale, stoga učinkovito sprječavaju stvaranje naslaga i mrlje.

Sigurno, učinkovito i potpuno prirodno (3)

Sigurno, učinkovito i potpuno prirodno (3)

Tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje, općepriznato kao higijenski sigurna i učinkovita metoda ovlaživanja. Bez upotrjebljenog ozona, kemikalija i ozona (3) i bez zagrijavanja vode, stoga nema opasnosti od opeklina.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD63
  • Award image VRS_PBTAWARD64

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

56

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Prednosti

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Mane

nenašel jsem, splňuje očekávání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Tichý společník pro zdraví

Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt

Prednosti

Tichý chod, velká nádrž na vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocnik

Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí

Prednosti

Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne

Mane

Chybí zajištění horního krytu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

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Upozorenja

  1. (1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju

  2. (2) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata, sukladno standardu DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Testirao GB 21551.3-2010 u vanjskom laboratoriju. Ozon, TVOC, PM10 i intenzitet UV zračenja ispod su ograničenja.

  4. (4) Testirao GB/T 23332-2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23±2 ℃ i relativna vlažnost od 30±5 %.

  5. (5) Izračunato na temelju punog spremnika za vodu od 2 l s brzinom ovlaživanja od 190 ml/h.