Kako spremiti izdojeno mlijeko?

Izdojeno mlijeko možete spremiti u hladnjak (ispod 4 ⁰C / 39 ⁰F) do 4 dana ili u zamrzivač (ispod -18 ⁰C / 0 ⁰F) 6 – 12 mjeseci ako upotrebljavate Philips Avent bočicu, čašicu za spremanje ili vrećicu za spremanje izdojenog mlijeka. Za dugoročno spremanje preporučuje se duboko zamrzavanje (ispod -20 ⁰C / -4 ⁰F).

Kada izdojeno mlijeko nosite sa sobom dok ste u pokretu, upotrijebite ga u roku od 4 sata.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCF552/11 , SCF554/11 , SCF531/11 .

