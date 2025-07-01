Philips podrška Kako spremiti izdojeno mlijeko?

Izdojeno mlijeko možete spremiti u hladnjak (ispod 4 ⁰C / 39 ⁰F) do 4 dana ili u zamrzivač (ispod -18 ⁰C / 0 ⁰F) 6 – 12 mjeseci ako upotrebljavate Philips Avent bočicu, čašicu za spremanje ili vrećicu za spremanje izdojenog mlijeka. Za dugoročno spremanje preporučuje se duboko zamrzavanje (ispod -20 ⁰C / -4 ⁰F).

Kada izdojeno mlijeko nosite sa sobom dok ste u pokretu, upotrijebite ga u roku od 4 sata.

Preporučene temperature za spremanje mlijeka Mjesto Temperatura Maksimalno trajanje spremanja Soba Do 25 °C (77 °F) 4 sata Hladnjak < 4 °C (40 °F) 4 dana Zamrzivač < -18 °C (0 °F) (bolje je što hladnije) 6 – 12 mjeseci Izvor: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Gdje kupiti dodatnu opremu za spremanje mlijeka Bočice, čašice za spremanje i vrećice za spremanje izdojenog mlijeka možete naručiti na web-stranici www.philips.com/avent ili se za pomoć obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi.