Zašto aplikacija Philips Sonicare zahtijeva dopuštenja

Dopuštenje uslugama lokacije aplikaciji Philips Sonicare dopušta automatsko primanje informacija o četkanju. Aplikacija Philips Sonicare ne mora imati uslugu praćenja lokacije kako bi radila. Međutim, podaci o vašoj lokaciji upotrijebit će se za lociranje prodavaonice u vašoj blizini ili za usmjeravanje na podatke za kontakt korisničke službe u vašoj državi.