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Zašto aplikacija Philips Sonicare zahtijeva dopuštenja

Aplikacija Philips Sonicare od vas traži dopuštenje za pristup značajkama mobilnog uređaja kao što su dopuštenje za lokaciju ili pristup kontaktima. Saznajte zašto.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX7419/01 , HX7428/01 , HX7429/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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