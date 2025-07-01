Zašto aplikacija Philips Sonicare zahtijeva dopuštenja
Aplikacija Philips Sonicare od vas traži dopuštenje za pristup značajkama mobilnog uređaja kao što su dopuštenje za lokaciju ili pristup kontaktima. Saznajte zašto.
Aplikacija Philips Sonicare može zatražiti vaše dopuštenje za pristup sljedećem:
Usluge praćenja lokacije
Identitet
Kalendar
Kontakti
Funkcija telefona
Mikrofon
Dopuštenje uslugama lokacije aplikaciji Philips Sonicare dopušta automatsko primanje informacija o četkanju. Aplikacija Philips Sonicare ne mora imati uslugu praćenja lokacije kako bi radila. Međutim, podaci o vašoj lokaciji upotrijebit će se za lociranje prodavaonice u vašoj blizini ili za usmjeravanje na podatke za kontakt korisničke službe u vašoj državi.
Ova funkcija omogućuje upotrebu Google+ ili Facebook računa za jednostavan pristup.
Ovo dopuštenje omogućuje vam kreiranje događaja u kalendaru sa stomatologom ili dentalnim higijeničarom. Te informacije smatraju se povjerljivima i upotrebljavaju se samo za kreiranje pregleda.
Kontakti omogućuju da izvješća o napretku pranja zubi podijelite sa stomatologom ili dentalnim higijeničarom putem funkcije za kontakt. Te informacije smatraju se povjerljivima i upotrebljavaju se samo za kontaktiranje stomatologa ili dentalnog higijeničara.
Za izravan poziv korisničkoj službi tvrtke Philips potrebna su dopuštenja za telefon.
Za reprodukciju zvuka putem aplikacije potrebna su dopuštenja za mikrofon. Pristup mikrofonu omogućuje i upotrebu virtualnih pomoćnika kao što su Siri ili Google Assistant za otvaranje aplikacije. Aplikacija Philips Sonicare nikada neće snimati putem mikrofona.
Aplikacija Sonicare: Više pojedinosti potražite u punim pravilima privatnosti ovdje.
Aplikacija Sonicare For Kids: Više pojedinosti potražite u punim pravilima privatnosti ovdje.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX7419/01 , HX7428/01 , HX7429/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›