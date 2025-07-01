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Kako upotrebljavati Sonicare UV aparat za dezinfekciju?

Slijedite detaljne upute u nastavku kako biste saznali kako upotrebljavati Philips Sonicare UV aparat za dezinfekciju. Aparat za dezinfekciju radi samo s glavama četkice koje se postavljaju pritiskom. Ne može se upotrebljavati za glave četkice Sonicare For Kids. Prije uporabe obavezno skinite kapicu za putovanja s glave četkice.  

1. Priključite aparat za dezinfekciju u ispravnu utičnicu. 

2. Nakon četkanja isperite glavu četkice i otresite višak vode. 

3. Stavite prste u utor za vratašca na aparatu za dezinfekciju i otvorite vratašca. 

4. Stavite glavu četkice na jednu od dvije kukice u aparatu za dezinfekciju. Pazite da vlakna budu okrenuta prema žarulji. 

5. Zatvorite vratašca i pritisnite zeleni gumb za uključivanje/isključivanje kako biste odabrali UV ciklus čišćenja. Aparat za dezinfekciju radit će samo ako su vratašca pravilno zatvorena i zaustavit će se ako ih otvorite. 

Aparat za dezinfekciju radi kad svjetlo svijetli kroz prozorčić. Ciklus dezinfekcije traje 10 minuta i automatski se isključuje. 

Način upotrebe Philips Sonicare UV aparata za dezinfekciju

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX7101/01 , HX7103/01 , HX7108/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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