Philips podrška Kako upotrebljavati Sonicare UV aparat za dezinfekciju?

Slijedite detaljne upute u nastavku kako biste saznali kako upotrebljavati Philips Sonicare UV aparat za dezinfekciju. Aparat za dezinfekciju radi samo s glavama četkice koje se postavljaju pritiskom. Ne može se upotrebljavati za glave četkice Sonicare For Kids. Prije uporabe obavezno skinite kapicu za putovanja s glave četkice.

1. Priključite aparat za dezinfekciju u ispravnu utičnicu.

2. Nakon četkanja isperite glavu četkice i otresite višak vode.

3. Stavite prste u utor za vratašca na aparatu za dezinfekciju i otvorite vratašca.

4. Stavite glavu četkice na jednu od dvije kukice u aparatu za dezinfekciju. Pazite da vlakna budu okrenuta prema žarulji.

5. Zatvorite vratašca i pritisnite zeleni gumb za uključivanje/isključivanje kako biste odabrali UV ciklus čišćenja. Aparat za dezinfekciju radit će samo ako su vratašca pravilno zatvorena i zaustavit će se ako ih otvorite.

Aparat za dezinfekciju radi kad svjetlo svijetli kroz prozorčić. Ciklus dezinfekcije traje 10 minuta i automatski se isključuje.