Koja glava četkice pristaje na moju Sonicare četkicu za zube?

Postoje tri različite vrste glava četkica Sonicare. Glava četkice koja odgovara vašoj četkici za zube ovisi o modelu koji imate.  

  • Glava četkice koja se postavlja pritiskom standardna je glava četkice i odgovara većini naših punjivih četkica za zube Sonicare. 
  • Naši stariji modeli Essence imaju veću glavu četkice s navojem.
  • Glave četkice Philips One i Philips One for Kids kompatibilne su samo s četkicama Philips One i Philips One for Kids. 

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX7103/01 , HX7101/01 , HX7408/01 .

