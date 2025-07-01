Koji su uređaji kompatibilni s aplikacijom Sonicare / Sonicare for Kids?

Aplikacija Philips Sonicare dostupna je na većini pametnih telefona sve dok operacijski sustav (OS) ispunjava minimalne zahtjeve navedene u nastavku.

Android: Android 12 i noviji
Apple: iOS 17 i noviji

Aplikacija Philips Sonicare for Kids dostupna je na većini pametnih telefona i tableta, sve dok operacijski sustav (OS) zadovoljava minimalne zahtjeve navedene u nastavku. 

Android: Android 8 i noviji
Apple: iOS 12 i noviji 

Nijedna od aplikacija ne podržava uređaje na kojima je izvršen neovlašten pristup operacijskom sustavu ili neovlašteno otključavanje. Isto vrijedi za uređaje Huawei, bez obzira na njihov operacijski sustav.

Aplikacije možete preuzeti u trgovini Google Play Store ili Apple iOS Store. 

 

 

 

 

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX7410/02 , HX7411/02 , HX7419/01 .

