Philips podrška Mogu li zamijeniti bateriju svoje četkice za zube Sonicare?

Ako se četkica za zube Sonicare ne uključuje, problem se vjerojatno neće riješiti jednostavnom zamjenom baterije. Zahtjev za pomoć prilikom nabave zamjenskog uređaja možete podnijeti putem interneta ovdje ili nas kontaktirajte ovdje. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.

Ugrađena punjiva baterija može se izvaditi radi odlaganja u otpad, a upute za vađenje baterije nalaze se pod Priručnici i dokumentacija za vaš proizvod ovdje. Ako vam nije ugodno rastavljati elektroničke uređaje, preporučujemo da zatražite profesionalnu pomoć na obližnjoj lokaciji za recikliranje elektroničkih uređaja ili u servisu za elektroničke uređaje.

Savjetujemo vam da bateriju ne zamjenjujete sami jer to može povećati rizik od požara ili drugih potencijalnih sigurnosnih opasnosti.

Napomena: Otvaranjem četkice za zube poništava se jamstvo proizvoda.