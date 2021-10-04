Iz aparata za espresso Saeco curi voda

Čak i ako vodu za ispiranje iz lijevka za kavu nalijete u šalicu, voda za ispiranje uvijek će završiti u pladnju. To se događa zato što aparat izravno ispušta vodu koja za ispiranje u pladanj za automatsko ispiranje kako bi se osiguralo optimalno ispiranje aparata.



Automatsko ispiranje pokreće se pri uključivanju i isključivanju aparata, nakon kuhanja pića ili nakon upotrebe nastavka za mliječnu pjenu.



Zbog te vode za ispiranje možda ćete primijetiti kako u pladnju uvijek ima vode ili se pladanj pak puni brže od očekivanog. Međutim, to ne ukazuje na kvar aparata.



Napomena: Ako se pladanj napuni nakon kuhanja 2 šalice kave ili ako se pladanj puni vodom preko noći, savjetujemo da nam se obratite za dodatnu pomoć.