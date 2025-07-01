Moja četkica za zube Sonicare ne puni se

Ako upute u nastavku ne pomognu, kontaktirajte nas ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, tako da vam možemo pomoći nabaviti zamjenski uređaj. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.
Ako se četkica za zube ne puni, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogu vam pomoći pronaći rješenje.
Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX6836/24 , HX3792/11 , HX3792/12 .