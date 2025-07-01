Philips podrška Moja četkica za zube Sonicare ne puni se

Ako upute u nastavku ne pomognu, kontaktirajte nas ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, tako da vam možemo pomoći nabaviti zamjenski uređaj. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.



Ako se četkica za zube ne puni, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogu vam pomoći pronaći rješenje.



Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.

1. Upotrijebite odgovarajući punjač. Sve četkice za zube Sonicare imaju različite punjače koji nisu kompatibilni s drugim modelima Sonicare. Preporučujemo punjenje četkice za zube s pomoću originalnog punjača koji se s njom isporučuje.



Napomena: Ako se nalazite u Kini, a svoju ste četkicu za zube kupili prije 1. rujna 2024., za podršku nazovite 4008 800 008. 2. Upotrijebite drugi izvor napajanja. Četkica za zube ne puni se dok je ukopčana u napajanje? Možda utičnica nije ispravna. Pokušajte puniti na drugoj utičnici.

3. Provjerite jesu li adapter za punjenje ili kabel oštećeni. Provjerite jesu li adapter za punjenje ili kabel oštećeni. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje adaptera ili kabela, odmah ga prestanite upotrebljavati. Kupite zamjenu u našoj internetskoj trgovini.



4. Pravilno postavite četkicu za zube na punjač. Ako upotrebljavate postolje, podložak ili čašu za punjenje, provjerite je li četkica za zube postavljena na sredinu punjača. Četkica za zube oglasit će se s dva kratka zvučna signala ili će indikator baterije zasvijetliti, čime se potvrđuje da je četkica pravilno postavljena na punjač.



Punjač ne smije biti postavljen na metalnu površinu ili blizu drugih punjača jer to može uzrokovati smetnje tijekom punjenja. Imate li još problema s četkicom za zube? Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube.