Philips podrška Četka štapnog usisavača Philips PowerPro ne okreće se

Ako se četka usisavača PowerPro Stick tvrtke Philips ne okreće, četka je možda prljava. Saznajte kako sami možete očistiti četku.

Očistite četku i uklonite kosu i nakupljenu prašinu Četku usisavača PowerPro Stick tvrtke Philips možete očistiti slijedeći korake u nastavku: Otvorite poklopac usisnog nastavka i izvadite četku Uklonite dlake i nakupljenu prašinu iz usisnog nastavka Ako su se dlake zapetljale oko četke, možete ih ukloniti škarama Vratite četku u usisni nastavak i zatvorite poklopac Ako navedena rješenja ne pomažu u rješavanju problema, obratite nam se.