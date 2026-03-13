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Philips OneUp serije 3000 Električni mop

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Philips OneUp serije 3000Električni mop

XV3101/01

Philips OneUp serije 3000 Električni mop

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Priručnici i dokumentacija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF dat., 2.2 MB
  • 13 March 2026

Dijelovi i dodatni pribor

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamjenjivi podni brisač

    XV1882/10
    • Nježna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osjetljive i neupijajuće podove.
    • 50 % brže sušenje u odnosu na krpu za ručno brisanje: briše i suši istovremeno kako bi podovi bili besprijekorni.**
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.
    • Tehnologija OneUp: patentirana tehnologija pumpa čistu vodu i tiho usisava prljavu.
    • Višekratna uporaba do 6 mjeseci: zamjenjivi jastučići aparata Philips OneUp mogu se prati u perilici rublja ili ručno.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamjenjivi podni brisači

    XV1882/20
    • Nježna mikrovlakna za njegu podova: Čistite tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove.
    • 50 % brže sušenje u usporedbi s ručnim brisanjem: Istovremeno brišite i sušite za besprijekorno čiste podove.**
    • Jednostavno uklanjanje: Dizajnirano za jednostavno električno brisanje i iskustvo čišćenja bez nereda.
    • OneUp tehnologija: Patentirana tehnologija ispušta čistu vodu dok tiho odvodi prljavu vodu.
    • Mogu se koristiti do 6 mjeseci: ZamjenjiviPhilips OneUp podni brisači mogu se prati u perilici i ručno.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Sredstvo za čišćenje poda

    XV1892/02
    • Produžuje životni vijek krpe: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje trošenje.
    • Jednostavno doziranje sa spremnicima za 40 uporaba: iznimno koncentrirana formula pruža nježno čišćenje.
    • Brzo sušenje: 50 % brže sušenje u odnosu na krpe za ručno brisanje kako bi rezultat bio besprijekoran.**
    • Ekonomično rješenje: jedan spremnik zamjenjuje do tri boce običnog deterdženta.
    • Sigurno za ljude i kućne ljubimce: štiti površinu i stvara zdravije okruženje.

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