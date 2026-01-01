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  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

Philips OneUpZamjenjivi podni brisači

XV1882/20

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
Zamjenjive Philips OneUp podni brisači pružaju izvrsne rezultate čišćenja podova. Dizajnirani za učinkovitost, ovi podni brisači za višekratnu upotrebu traju do 6 mjeseci, što ih čini savršenima za održivo čišćenje. Održavajte svoje podove besprijekorno čistima.
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Kompatibilni proizvodi
Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/01

Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/11

Philips OneUp serije 5000

Philips OneUp serije 5000
Električni mop

XV5113/01

Čisto kao nikada do sad.

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

  • Nježna mikrovlakna za njegu podova: Čistite tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove.

  • 50 % brže sušenje u usporedbi s ručnim brisanjem: Istovremeno brišite i sušite za besprijekorno čiste podove.**

  • Jednostavno uklanjanje: Dizajnirano za jednostavno električno brisanje i iskustvo čišćenja bez nereda.

  • OneUp tehnologija: Patentirana tehnologija ispušta čistu vodu dok tiho odvodi prljavu vodu.

  • Mogu se koristiti do 6 mjeseci: ZamjenjiviPhilips OneUp podni brisači mogu se prati u perilici i ručno.

Za tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove

Za tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove

Čistite tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove poput laminata, pločica bez teksture, vinila, drvenih podova poput parketa, lijevanih podova i kamena.

Tehnologija OneUp

Tehnologija OneUp

Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, osiguravajući učinkovito brisanje podova.

50% brže sušenje i besprijekorna čistoća zahvaljujući OneUp podnim brisačima**

50% brže sušenje i besprijekorna čistoća zahvaljujući OneUp podnim brisačima**

Istovremeno briše i suši za besprijekorno čiste podove. Zamjenjivi podni brisači Philips OneUp osiguravaju optimalno i ravnomjerno vlaženje s 50 % bržim sušenjem**

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Mjereno u usporedbi s ručnim brisanjem na neupijajućim podovima prema aklimatiziranim uvjetima IEC60335-2-2