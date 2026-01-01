2 godine jamstva
XV1882/20
Nježna mikrovlakna za njegu podova: Čistite tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove.
50 % brže sušenje u usporedbi s ručnim brisanjem: Istovremeno brišite i sušite za besprijekorno čiste podove.**
Jednostavno uklanjanje: Dizajnirano za jednostavno električno brisanje i iskustvo čišćenja bez nereda.
OneUp tehnologija: Patentirana tehnologija ispušta čistu vodu dok tiho odvodi prljavu vodu.
Mogu se koristiti do 6 mjeseci: ZamjenjiviPhilips OneUp podni brisači mogu se prati u perilici i ručno.
Čistite tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove poput laminata, pločica bez teksture, vinila, drvenih podova poput parketa, lijevanih podova i kamena.
Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, osiguravajući učinkovito brisanje podova.
Istovremeno briše i suši za besprijekorno čiste podove. Zamjenjivi podni brisači Philips OneUp osiguravaju optimalno i ravnomjerno vlaženje s 50 % bržim sušenjem**
Recenzije
Mjereno u usporedbi s ručnim brisanjem na neupijajućim podovima prema aklimatiziranim uvjetima IEC60335-2-2