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Philips OneUp Zamjenjivi podni brisači
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XV1882/20
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Zamjenjive Philips OneUp podni brisači pružaju izvrsne rezultate čišćenja podova. Dizajnirani za učinkovitost, ovi podni brisači za višekratnu upotrebu traju do 6 mjeseci, što ih čini savršenima za održivo čišćenje. Održavajte svoje podove besprijekorno čistima.
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