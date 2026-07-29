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Philips OneUp Zamjenjivi podni brisači

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Philips OneUpZamjenjivi podni brisači

XV1882/20

Philips OneUp Zamjenjivi podni brisači

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Zamjenjive Philips OneUp podni brisači pružaju izvrsne rezultate čišćenja podova. Dizajnirani za učinkovitost, ovi podni brisači za višekratnu upotrebu traju do 6 mjeseci, što ih čini savršenima za održivo čišćenje. Održavajte svoje podove besprijekorno čistima.

  • PDF dat.
  • 29 July 2026

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