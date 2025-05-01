Komplet dodatne opreme

2 godine jamstva
Kompatibilnost:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
2-u-1 uski nastavak i četka za sve potrebe čišćenja
S pomoću ovog uskog nastavka možete očistiti kutove ili teško dostupna mjesta
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Prednosti
Kompaktan
Mane
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000