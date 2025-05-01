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Komplet dodatne opremeZa bežični usisavač serije 2000 i 3000

XV1632/01

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Komplet dodatne opreme
Komplet dodatne opreme kompatibilan s bežičnom serijom 2000 i 3000 tvrtke Philips (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Uključuje 2-u-1 nastavak i nastavak za uske površine.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Bežični usisavač

XC2011/01

Serija 3000

Serija 3000
Bežični usisavač

XC3031/01

Serija 3000

Serija 3000
Bežični usisavač Aqua

XC3133/01

Komplet dodatne opreme

  • Kompatibilnost:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Dodatak 2-u-1

2-u-1 uski nastavak i četka za sve potrebe čišćenja

Za usisavanje proreza i pukotina

S pomoću ovog uskog nastavka možete očistiti kutove ili teško dostupna mjesta

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Prednosti

Kompaktan

Mane

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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