Nastavak s LED svjetlom za tvrde podove otkriva prašinu, navodeći svaki pokret

Zahvaljujući usisnom nastavku s LED svjetlom svaki je pokret učinkovit, hvatajući do 99 %(7) prašine i prljavštine pri najvećoj postavci. Osvjetljava sitne čestice prašine usmjeravajući svjetlo pod preciznim kutom, tako da ćete znati gdje točno trebate čistiti. Usisni nastavak dizajniran je da se približi iznimno blizu zidu i rubovima kako bi ulovio tvrdokorne čestice prašine. Nećete propustiti nijednu česticu prašine.