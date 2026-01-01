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  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće
  • Otkrijte snagu čistoće

Serija 2000Bežični usisavač

XC2011/01

Otkrijte snagu čistoće
Uživajte u jednostavnom čišćenju uz upravljivu seriju 2000 tvrtke Philips. Pruža snažno usisavanje na tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i osvjetljava skrivenu prašinu usisnim nastavkom s LED svjetlom.
Pogledajte sve prednosti

Do 40 min čišćenja uz jedno punjenje(1)

Otkrijte snagu čistoće

  • Snažno usisav. uz tehn. PowerCyclone 7

  • Pokupite prašinu LED nas. za tvrde pod.

  • Do 40 min u pos. Eco, 10 min u Turbo(2)

  • 2 pos. i zidni nosač za sprem.

PowerCyclone 7: snažno usisavanje s minimalnom upotrebom baterije

PowerCyclone 7: snažno usisavanje s minimalnom upotrebom baterije

PowerCyclone 7 i digitalni motor PowerBlade zajedno generiraju veliku brzinu protoka zraka (do 660 l/min(3)) na energetski učinkovit način. Rezultat? Temeljito usisavanje prašine i prljavštine uz duže vrijeme rada, naročito na tvrdim podovima.

Nastavak s LED svjetlom za tvrde podove otkriva prašinu, navodeći svaki pokret

Nastavak s LED svjetlom za tvrde podove otkriva prašinu, navodeći svaki pokret

Zahvaljujući usisnom nastavku s LED svjetlom svaki je pokret učinkovit, hvatajući do 99 %(7) prašine i prljavštine pri najvećoj postavci. Osvjetljava sitne čestice prašine usmjeravajući svjetlo pod preciznim kutom, tako da ćete znati gdje točno trebate čistiti. Usisni nastavak dizajniran je da se približi iznimno blizu zidu i rubovima kako bi ulovio tvrdokorne čestice prašine. Nećete propustiti nijednu česticu prašine.

Zamjenjiva baterija traje do 40 min u načinu rada Eco, 10 u načinu Turbo(4)

Zamjenjiva baterija traje do 40 min u načinu rada Eco, 10 u načinu Turbo(4)

Uz jedno punjenje serija Philips 2000 čisti više od 180 m2 u načinu rada Eco i više od 45 m2 u načinu rada Turbo.(5)

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. (1) Normalni način rada, samo ručna jedinica

  2. (2) Normalni način rada, samo ručna jedinica / način rada Turbo, samo ručna jedinica

  3. (3) U načinu rada Turbo

  4. (4) Normalni način rada, samo ručna jedinica / u načinu rada Turbo, samo ručna jedinica

  5. (5) Na tvrdim podovima s nastavkom za sušenje

  6. (6) Veličina čestica > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdim podovima u načinu rada Turbo