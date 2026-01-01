2 godine jamstva
XC2011/01
Snažno usisav. uz tehn. PowerCyclone 7
Pokupite prašinu LED nas. za tvrde pod.
Do 40 min u pos. Eco, 10 min u Turbo(2)
2 pos. i zidni nosač za sprem.
PowerCyclone 7 i digitalni motor PowerBlade zajedno generiraju veliku brzinu protoka zraka (do 660 l/min(3)) na energetski učinkovit način. Rezultat? Temeljito usisavanje prašine i prljavštine uz duže vrijeme rada, naročito na tvrdim podovima.
Zahvaljujući usisnom nastavku s LED svjetlom svaki je pokret učinkovit, hvatajući do 99 %(7) prašine i prljavštine pri najvećoj postavci. Osvjetljava sitne čestice prašine usmjeravajući svjetlo pod preciznim kutom, tako da ćete znati gdje točno trebate čistiti. Usisni nastavak dizajniran je da se približi iznimno blizu zidu i rubovima kako bi ulovio tvrdokorne čestice prašine. Nećete propustiti nijednu česticu prašine.
Uz jedno punjenje serija Philips 2000 čisti više od 180 m2 u načinu rada Eco i više od 45 m2 u načinu rada Turbo.(5)
Recenzije
(1) Normalni način rada, samo ručna jedinica
(2) Normalni način rada, samo ručna jedinica / način rada Turbo, samo ručna jedinica
(3) U načinu rada Turbo
(4) Normalni način rada, samo ručna jedinica / u načinu rada Turbo, samo ručna jedinica
(5) Na tvrdim podovima s nastavkom za sušenje
(6) Veličina čestica > 0,5 μm
(7) Na tvrdim podovima u načinu rada Turbo