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  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
  • Otkrijte snagu čistoće, bez napora
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Serija 3000Bežični usisavač

XC3031/01

4.4
| (19) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte snagu čistoće, bez napora
Čišćenje je jednostavno uz laganu seriju 3000 tvrtke Philips. Pruža snažno usisavanje na tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i osvjetljava skrivenu prašinu usisnim nastavkom s LED svjetlom. Lako i praktično čišćenje je spremno!
Pogledajte sve prednosti

Do 60 min čišćenja uz jedno punjenje(1)

Otkrijte snagu čistoće, bez napora

  • Snažno usisav. uz tehn. PowerCyclone 8

  • Pokupite prašinu LED nas. za tvrde pod.

  • Do 60 min u pos. Eco, 15 min u Turbo(2)

  • 2 pos., 2 dod. i zidni nosač za sprem.

PowerCyclone 8: snažno usisavanje s minimalnom upotrebom baterije(8)

PowerCyclone 8: snažno usisavanje s minimalnom upotrebom baterije(8)

PowerCyclone 8 i digitalni motor PowerBlade zajedno generiraju veliku brzinu protoka zraka (do 820 l/min(3)) na energetski učinkovit način. Rezultat? Temeljito usisavanje prašine i prljavštine uz duže vrijeme rada, naročito na tvrdim podovima.

Nastavak s LED svjetlom za tvrde podove otkriva prašinu, navodeći svaki pokret

Nastavak s LED svjetlom za tvrde podove otkriva prašinu, navodeći svaki pokret

Zahvaljujući usisnom nastavku s LED svjetlom svaki je pokret učinkovit, hvatajući do 99 % prašine i prljavštine pri najvećoj postavci(4). Osvjetljava sitne čestice prašine usmjeravajući svjetlo pod preciznim kutom, tako da ćete znati gdje točno trebate čistiti. Usisni nastavak dizajniran je da se približi iznimno blizu zidu i rubovima kako bi ulovio tvrdokorne čestice prašine. Nećete propustiti nijednu česticu prašine.

Lako čišćenje zahvaljujući ručnoj opciji i dodatnoj opremi

Lako čišćenje zahvaljujući ručnoj opciji i dodatnoj opremi

Unutar ormarića, u kutovima ili visoko – ništa nije izazov za Philipsovu seriju 3000. Pretvara se u ručni usisivač kako bi se lakše prenosio. Dugački nastavak za uske površine pomaže u dosezanju uskih prostora. Kombinacijski alat 2 u 1 lako se prebacuje između meke četke za uklanjanje prašine s osjetljivih površina i širokog alata za uske površine za čišćenje nezgodnih kutova.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

19

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Prednosti

Простий в догляді, гарно прибирає

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Prednosti

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Prednosti

Досить довгий час роботи, потужний

Mane

Не виявила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Upozorenja

  1. (1) Normalni način rada, samo ručna jedinica

  2. (2) Normalni način rada, samo ručna jedinica / način rada Turbo, samo ručna jedinica

  3. (3) U načinu rada Turbo

  4. (4) Na tvrdim podovima u načinu rada Turbo

  5. (5) Normalni način rada, samo ručna jedinica / u načinu rada Turbo, samo ručna jedinica

  6. (6) Veličina čestica > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdim podovima s nastavkom za sušenje

  8. (8) Način rada Turbo, samo ručna jedinica