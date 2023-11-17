2 godine jamstva
Snažno usisav. uz tehn. PowerCyclone 8
Pokupite prašinu LED nas. za tvrde pod.
Do 60 min u pos. Eco, 15 min u Turbo(2)
2 pos., 2 dod. i zidni nosač za sprem.
PowerCyclone 8 i digitalni motor PowerBlade zajedno generiraju veliku brzinu protoka zraka (do 820 l/min(3)) na energetski učinkovit način. Rezultat? Temeljito usisavanje prašine i prljavštine uz duže vrijeme rada, naročito na tvrdim podovima.
Zahvaljujući usisnom nastavku s LED svjetlom svaki je pokret učinkovit, hvatajući do 99 % prašine i prljavštine pri najvećoj postavci(4). Osvjetljava sitne čestice prašine usmjeravajući svjetlo pod preciznim kutom, tako da ćete znati gdje točno trebate čistiti. Usisni nastavak dizajniran je da se približi iznimno blizu zidu i rubovima kako bi ulovio tvrdokorne čestice prašine. Nećete propustiti nijednu česticu prašine.
Unutar ormarića, u kutovima ili visoko – ništa nije izazov za Philipsovu seriju 3000. Pretvara se u ručni usisivač kako bi se lakše prenosio. Dugački nastavak za uske površine pomaže u dosezanju uskih prostora. Kombinacijski alat 2 u 1 lako se prebacuje između meke četke za uklanjanje prašine s osjetljivih površina i širokog alata za uske površine za čišćenje nezgodnih kutova.
4.4
od 5
19
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Dio promocije
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Prednosti
Простий в догляді, гарно прибирає
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Dio promocije
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Prednosti
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Prednosti
Досить довгий час роботи, потужний
Mane
Не виявила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Normalni način rada, samo ručna jedinica
(2) Normalni način rada, samo ručna jedinica / način rada Turbo, samo ručna jedinica
(3) U načinu rada Turbo
(4) Na tvrdim podovima u načinu rada Turbo
(5) Normalni način rada, samo ručna jedinica / u načinu rada Turbo, samo ručna jedinica
(6) Veličina čestica > 0,5 μm
(7) Na tvrdim podovima s nastavkom za sušenje
(8) Način rada Turbo, samo ručna jedinica