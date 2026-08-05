Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
Sve serije
Komplet dodatne opreme Za bežični usisavač serije 2000 i 3000
Podrška
XV1632/01
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Komplet dodatne opreme kompatibilan s bežičnom serijom 2000 i 3000 tvrtke Philips (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Uključuje 2-u-1 nastavak i nastavak za uske površine.
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći