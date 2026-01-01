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  • Rotirajuće četke za robotski usisivač serije HomeRun 9000
  • Rotirajuće četke za robotski usisivač serije HomeRun 9000

Rotirajuće četkeSerija 9000 s rotirajućim krpama za brisanje

XV1491/10

Rotirajuće četke za robotski usisivač serije HomeRun 9000
Opremite svoj Philipsov robotski usisivač za usisavanje i pranje serije HomeRun 9000 originalnim rotirajućim četkama. Uz patentiranu tehnologiju rotirajuće četke, robotski usisivač samostalno uklanja prljavu vodu, tako da koristite samo čistu vodu radi postizanja vrhunske čistoće.
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Kompatibilni proizvodi
HomeRun 9000

HomeRun 9000
Robotski usisivač za usisavanje i pranje

XU9100/10

Robotski usisivač koji pere vaš pod kao nijedan drugi

Rotirajuće četke za robotski usisivač serije HomeRun 9000

  • 2 x originalne rotirajuće četke

  • Kompatibilnost: serija 9000

Patent. teh. rotir. četke: uklon. mrlje

Patent. teh. rotir. četke: uklon. mrlje

Uvijek čistite svježom vodom. Tehnologija PowerCyclone Aqua blokira protok prljave vode, što znači da ćete u svakom trenutku čistiti samo svježom vodom. Iskusite nenadmašnu čistoću uz našu četku koja vaše podove ostavlja besprijekorno čistima.

Superiorna čistoća

Superiorna čistoća

Philipsova serija HomeRun 9000 nudi više od samog pranja: uz patentiranu tehnologiju rotirajuće četke, pruža čistoću sljedeće razine pranjem podova isključivo čistom vodom pri čemu uklanja tvrdokorne mrlje i šalje pozdrave uvijek neugodnom neredu, a vama ostavlja nevjerojatne rezultate.

Pogodno za sve vrste podova

Pogodno za sve vrste podova

Osmišljena za sve vrste tvrdih podova, naša rotirajuća četka s lakoćom skuplja i uklanja prašinu i prljavštinu. Zahvaljujući sustavu podizanja s dva valjka, Philipsova serija HomeRun 9000 omogućuje pametno podizanje četke kako bi spriječila vlaženje tepiha.

Tehničke specifikacije

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