Pogodno za sve vrste podova

Osmišljena za sve vrste tvrdih podova, naša rotirajuća četka s lakoćom skuplja i uklanja prašinu i prljavštinu. Zahvaljujući sustavu podizanja s dva valjka, Philipsova serija HomeRun 9000 omogućuje pametno podizanje četke kako bi spriječila vlaženje tepiha.