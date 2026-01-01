2 godine jamstva
XV1491/10
2 x originalne rotirajuće četke
Kompatibilnost: serija 9000
Uvijek čistite svježom vodom. Tehnologija PowerCyclone Aqua blokira protok prljave vode, što znači da ćete u svakom trenutku čistiti samo svježom vodom. Iskusite nenadmašnu čistoću uz našu četku koja vaše podove ostavlja besprijekorno čistima.
Philipsova serija HomeRun 9000 nudi više od samog pranja: uz patentiranu tehnologiju rotirajuće četke, pruža čistoću sljedeće razine pranjem podova isključivo čistom vodom pri čemu uklanja tvrdokorne mrlje i šalje pozdrave uvijek neugodnom neredu, a vama ostavlja nevjerojatne rezultate.
Osmišljena za sve vrste tvrdih podova, naša rotirajuća četka s lakoćom skuplja i uklanja prašinu i prljavštinu. Zahvaljujući sustavu podizanja s dva valjka, Philipsova serija HomeRun 9000 omogućuje pametno podizanje četke kako bi spriječila vlaženje tepiha.
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