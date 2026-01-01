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  • Koncentrirano sredstvo za podove za robotske usisivače HomeRun.
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  • Koncentrirano sredstvo za podove za robotske usisivače HomeRun.
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Philips sredstvo za čišćenje podaIzuzetno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda

XV1493/10

Koncentrirano sredstvo za podove za robotske usisivače HomeRun.
Iznimno učinkovito sredstvo za čišćenje podova tvrtke Philips s lakoćom uklanja masnoću, ljepljive mrlje i prljavštinu. Kompatibilno s Philipsovim serijama HomeRun 5000 i 9000 za pranje.
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Kompatibilni proizvodi
HomeRun 9000

HomeRun 9000
Robotski usisivač za usisavanje i pranje

XU9100/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU5100/20

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU5100/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU5000/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU5000/20

Očistite pod s lakoćom

Koncentrirano sredstvo za podove za robotske usisivače HomeRun.

  • Za sve vrste tvrdih podova

  • Uklanja masnoću, mrlje i prljavštinu

  • Koncentrirana formula za čišćenje

  • Sigurno za kućne ljubimce i obitelji¹

  • Kompatibilnost: HomeRun 5000 i 9000

Produljite trajanje robotskog usisivača

Produljite trajanje robotskog usisivača

Iznimno koncentrirano sredstvo za čišćenje podova tvrtke Philips posebno je razvijeno za robotske usisivače Philips HomeRun. Postiže najbolje rezultate i osigurava dulji vijek trajanja vašeg robotskog usisivača.

Za sve vrste tvrdih podova

Za sve vrste tvrdih podova

Sredstvo za čišćenje podova dizajnirano za uporabu na svim vrstama tvrdih podova² s lakoćom uklanja masnoću, mrlje i ljepljivu prljavštinu. Pod ostavlja sjajnim i čistim bez ikakvih ostataka i tragova.

Visoko koncentrirana formula za čišć.

Visoko koncentrirana formula za čišć.

Priložen je čep za doziranje koji omogućuje određivanje odgovarajuće doze. Ulijte 10 ml sredstva za čišćenje podova u spremnik za čistu vodu od 3,5 l u stanici (serija 9000) ili 1 ml izravno u spremnik za vodu robotskog usisivača (serija 5000). Zajedno sa serijama HomeRun 5000 ili 9000, naše sredstvo za čišćenje podova pruža iznimno učinkovite rezultate.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. ¹ Pri namjenskoj uporabi

  2. ² Obavezno isprobajte na području koje nije izravno vidljivo kako biste provjerili je li proizvod prikladan za vaš pod.

  3. ³ sukladno testu OECD 302 B