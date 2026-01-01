2 godine jamstva
XV1493/10
XU9100/10
XU5100/20
XU5100/10
XU5000/10
XU5000/20
Za sve vrste tvrdih podova
Uklanja masnoću, mrlje i prljavštinu
Koncentrirana formula za čišćenje
Sigurno za kućne ljubimce i obitelji¹
Kompatibilnost: HomeRun 5000 i 9000
Iznimno koncentrirano sredstvo za čišćenje podova tvrtke Philips posebno je razvijeno za robotske usisivače Philips HomeRun. Postiže najbolje rezultate i osigurava dulji vijek trajanja vašeg robotskog usisivača.
Sredstvo za čišćenje podova dizajnirano za uporabu na svim vrstama tvrdih podova² s lakoćom uklanja masnoću, mrlje i ljepljivu prljavštinu. Pod ostavlja sjajnim i čistim bez ikakvih ostataka i tragova.
Priložen je čep za doziranje koji omogućuje određivanje odgovarajuće doze. Ulijte 10 ml sredstva za čišćenje podova u spremnik za čistu vodu od 3,5 l u stanici (serija 9000) ili 1 ml izravno u spremnik za vodu robotskog usisivača (serija 5000). Zajedno sa serijama HomeRun 5000 ili 9000, naše sredstvo za čišćenje podova pruža iznimno učinkovite rezultate.
Recenzije
¹ Pri namjenskoj uporabi
² Obavezno isprobajte na području koje nije izravno vidljivo kako biste provjerili je li proizvod prikladan za vaš pod.
³ sukladno testu OECD 302 B