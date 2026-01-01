Visoko koncentrirana formula za čišć.

Priložen je čep za doziranje koji omogućuje određivanje odgovarajuće doze. Ulijte 10 ml sredstva za čišćenje podova u spremnik za čistu vodu od 3,5 l u stanici (serija 9000) ili 1 ml izravno u spremnik za vodu robotskog usisivača (serija 5000). Zajedno sa serijama HomeRun 5000 ili 9000, naše sredstvo za čišćenje podova pruža iznimno učinkovite rezultate.