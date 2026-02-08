2 godine jamstva
1x glavna četka
1x bočna četka
2x perivi filtar EPA11
Kompatibilnost: serija 9000
Komplet sadrži 2 filtra EPA11 koji hvataju sitnu prašinu prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak u vašem domu, bez prašine. Filtar trebate zamijeniti svakih 3 – 6 mjeseci.
Glavna četka osmišljena je u dizajnu koji robotskom usisivaču omogućuje kretanje po svim vrstama podova, a vas oslobađa gnjavaže ručnog čišćenja cijelog doma, čak i onih nezgodnih mjesta.
Bočna četka od presudne je važnosti za temeljitije čišćenje. Zajedno sa skrivenom laserskom navigacijom D-ToF i naprednim algoritmom, osigurava maksimalnu pokrivenost podova bez ijedne mrlje. S lakoćom se pričvršćuje na robotski usisivač za brzo i jednostavno održavanje.
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“
Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“
Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“
¹Hvata 96,5 % čestica veličine 0,3 μm.