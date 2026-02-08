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Sve serije

  • Originalni zamjenski komplet za model serije HomeRun 9000
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  • Originalni zamjenski komplet za model serije HomeRun 9000
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Zamjenski komplet Zamjenski komplet za HomeRun serije 9000

XV1492/10

5
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Originalni zamjenski komplet za model serije HomeRun 9000
Sve što vam je potrebno za redovito održavanje vašeg robotskog usisivača za usisavanje i pranjemokro brisanje serije HomeRun 9000. Ovaj originalni zamjenski komplet sadrži 1 glavnu četku, 1 bočnu četku i 2 filtra.
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Kompatibilni proizvodi
HomeRun 9000

HomeRun 9000
Robotski usisivač za usisavanje i pranje

XU9100/10

Komplet za održavanje 3 u 1

Originalni zamjenski komplet za model serije HomeRun 9000

  • 1x glavna četka

  • 1x bočna četka

  • 2x perivi filtar EPA11

  • Kompatibilnost: serija 9000

Filtar EPA za superiorno filtriranje

Filtar EPA za superiorno filtriranje

Komplet sadrži 2 filtra EPA11 koji hvataju sitnu prašinu prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak u vašem domu, bez prašine. Filtar trebate zamijeniti svakih 3 – 6 mjeseci.

Glavna četka za sve vrste podova

Glavna četka za sve vrste podova

Glavna četka osmišljena je u dizajnu koji robotskom usisivaču omogućuje kretanje po svim vrstama podova, a vas oslobađa gnjavaže ručnog čišćenja cijelog doma, čak i onih nezgodnih mjesta.

Usisavajte blizu zidova i u kutovima

Usisavajte blizu zidova i u kutovima

Bočna četka od presudne je važnosti za temeljitije čišćenje. Zajedno sa skrivenom laserskom navigacijom D-ToF i naprednim algoritmom, osigurava maksimalnu pokrivenost podova bez ijedne mrlje. S lakoćom se pričvršćuje na robotski usisivač za brzo i jednostavno održavanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“

Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“

Ova recenzija je napravljena za „HomeRun“

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Upozorenja

  1. ¹Hvata 96,5 % čestica veličine 0,3 μm.