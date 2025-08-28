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i9000 Prestige Ultra Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
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XP9403/31
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
SH93Zamjenske glave za brijanje
ShaverPodesivi aparat za oblikovanje brade 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Trimer za dlačice u nosu
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
Držač glave za brijanje
USB kabel
ShaversČetka za čišćenje
Moj aparat za brijanje tvrtke Philips ne radi
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