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i9000 Prestige Ultra Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

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i9000 Prestige UltraElekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

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Najbolje iskoristite svoj proizvod

  • Početak uporabe aparata za brijanje Philips i9000 Shaver | Vodič za postavljanje i prvu uporabu
    Početak uporabe aparata za brijanje Philips i9000 Shaver | Vodič za postavljanje i prvu uporabu
  • Način uporabe aparata Philips i9000 Shaver | Vodič s detaljnim koracima
    Način uporabe aparata Philips i9000 Shaver | Vodič s detaljnim koracima
  • Način zamjene glava za brijanje na aparatu Philips i9000 Shaver
    Način zamjene glava za brijanje na aparatu Philips i9000 Shaver
  • Način čišćenja aparata Philips i9000 Shaver | Vodič za čišćenje i održavanje
    Način čišćenja aparata Philips i9000 Shaver | Vodič za čišćenje i održavanje

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Korisnički priručnik

  • PDF dat., 7.1 MB
  • 19 February 2025

Popis sastojaka - English (US)

  • PDF dat., 145.5 kB
  • 31 July 2026

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