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  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

SH93Zamjenske glave za brijanje

SH93/50

4.6
| (45) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.
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Kompatibilni proizvodi
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9404/46

Zamijenite svaka 24 mjeseca kako bi aparat za brijanje bio kao nov

Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

  • Oštrice NanoTech DualPrecision

  • Odgovara serijama i9000, 9000, 8000, 700

Glatkoća tik ispod kože

Glatkoća tik ispod kože

Oštrice NanoTech DualPrecision omogućuju glatko i precizno brijanje na razini kože (do -0,08 mm ispod kože), izvršavajući do 165 000 podrezivanja u minuti. 72 oštrice visokih performansi same se oštre, a proizvedene su u Europi.

Za aparate za brijanje serija i9000, 9000, 8000, 700

Za aparate za brijanje serija i9000, 9000, 8000, 700

Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories

Vrlo jednostavno obnovite aparat za brijanje

Vrlo jednostavno obnovite aparat za brijanje

1. Pritisnite gumb za otpuštanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Okrenite prstene za pričvršćivanje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i odvojite ih. 3. Odvojite stare glave za brijanje i umetnite zamjenu (zarezi trebaju točno odgovarati izbočinama). 4. Vratite prstene za pričvršćivanje i okrećite ih u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocaj. 5. Vratite držač za brijanje i zatvorite.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

45

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

12/03/2025

Україна

Україна

Супер

Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.

Prednosti

супер

Mane

немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

12/03/2025

Україна

Україна

Різниця з рідними не помітна, голить як нова

Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений

Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

11/03/2025

Україна

Україна

Якісні леза для бритви

Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.

Prednosti

Відмінна якість

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

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