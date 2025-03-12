2 godine jamstva
Oštrice NanoTech DualPrecision
Odgovara serijama i9000, 9000, 8000, 700
Oštrice NanoTech DualPrecision omogućuju glatko i precizno brijanje na razini kože (do -0,08 mm ispod kože), izvršavajući do 165 000 podrezivanja u minuti. 72 oštrice visokih performansi same se oštre, a proizvedene su u Europi.
Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories
1. Pritisnite gumb za otpuštanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Okrenite prstene za pričvršćivanje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i odvojite ih. 3. Odvojite stare glave za brijanje i umetnite zamjenu (zarezi trebaju točno odgovarati izbočinama). 4. Vratite prstene za pričvršćivanje i okrećite ih u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocaj. 5. Vratite držač za brijanje i zatvorite.
4.6
od 5
45
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tuzik01
12/03/2025
Україна
Dio promocije
Супер
Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.
Prednosti
супер
Mane
немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Валерій56
12/03/2025
Україна
Dio promocije
Різниця з рідними не помітна, голить як нова
Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений
Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
DimonMG6
11/03/2025
Україна
Dio promocije
Якісні леза для бритви
Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.
Prednosti
Відмінна якість
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
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