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  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
  • Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži

100 dana povrata novca

2+5 produljeno jamstvo

i9000 Prestige UltraElekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9403/31

4.6
| (167) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

3 Nagrade

Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži
Philips i9000 Prestige Ultra, naš najinovativniji aparat za brijanje sa sustavom Triple Action Lift & Cut koji omogućuje podrezivanje dlačica u razini korijena kako bi se osigurala cjelodnevna glatkoća, čak i na područjima koja je teško brijati. SkinIQ Pro sada ima 5 načina brijanja za vrhunsku ugodnost na koži.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

s tehnologijom SkinIQ Pro

Cjelodnevno glatko brijanje, vrhunska ugodnost na koži

  • Tehnologija Triple Action Lift & Cut

  • Oštrice NanoTech Dual Precision

  • Precizne pomične glave od 360°

  • Aktivno navođenje po pitanju pritiska i pokreta

  • 7 godina jamstva*****

Glatkoća na razini korijena, rezultat koji traje cijeli dan

Glatkoća na razini korijena, rezultat koji traje cijeli dan

Naš patentirani sustav Triple Action Lift & Cut nježno podiže dlačice iz korijena kako bi se precizno podrezale na razini korijena do -0,08 mm, bez rezanja kože. Za izuzetnu glatkoću koja traje cijeli dan.

Preciznost, čak i na najteže dostupnim područjima

Preciznost, čak i na najteže dostupnim područjima

Potpuno fleksibilne i manje, kompaktne glave s uzorcima za zatezanje kože dinamično se prilagođavaju svakoj konturi vašeg lica. Omogućuje konstantan kontakt s kožom uz 20 % veću preciznost** kako bi se uhvatile teško dostupne dlačice na vratu i ispod nosa. Preciznost na svim područjima.

Učinkovitost sa svakim prolazom, čak i na bradi staroj 1, 3 ili 7 dana

Učinkovitost sa svakim prolazom, čak i na bradi staroj 1, 3 ili 7 dana

Dizajnirane da hvataju dlačice koje rastu u različitim smjerovima, oštrice NanoTech Dual Precision koje se okreću 360° hvataju 25 % više dlačica u jednom potezu*, uz do 8 milijuna pokreta rezanja u minuti, tako da se precizna učinkovitost postiže čak i na bradi staroj 1, 3 ili 7 dana.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

167

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski uređaj, sve preporuke

model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Prednosti

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Mane

Neeko náplň na čistenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Spoľahlivý

Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

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Upozorenja

  1. u usporedbi s Philips 3000 serijom

  2. u usporedbi s prethodnim modelom

  3. u usporedbi s premazom bez zrnaca

  4. u usporedbi s vodom u spremniku

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