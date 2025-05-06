2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Tehnologija Triple Action Lift & Cut
Oštrice NanoTech Dual Precision
Precizne pomične glave od 360°
Aktivno navođenje po pitanju pritiska i pokreta
7 godina jamstva*****
Naš patentirani sustav Triple Action Lift & Cut nježno podiže dlačice iz korijena kako bi se precizno podrezale na razini korijena do -0,08 mm, bez rezanja kože. Za izuzetnu glatkoću koja traje cijeli dan.
Potpuno fleksibilne i manje, kompaktne glave s uzorcima za zatezanje kože dinamično se prilagođavaju svakoj konturi vašeg lica. Omogućuje konstantan kontakt s kožom uz 20 % veću preciznost** kako bi se uhvatile teško dostupne dlačice na vratu i ispod nosa. Preciznost na svim područjima.
Dizajnirane da hvataju dlačice koje rastu u različitim smjerovima, oštrice NanoTech Dual Precision koje se okreću 360° hvataju 25 % više dlačica u jednom potezu*, uz do 8 milijuna pokreta rezanja u minuti, tako da se precizna učinkovitost postiže čak i na bradi staroj 1, 3 ili 7 dana.
Nagrade
4.6
od 5
167
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Split Ante
06/05/2025
Hrvatska
vrhunski uređaj, sve preporuke
model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Prednosti
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Mane
Neeko náplň na čistenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Alojz
22/01/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Spoľahlivý
Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.
Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
u usporedbi s Philips 3000 serijom
u usporedbi s prethodnim modelom
u usporedbi s premazom bez zrnaca
u usporedbi s vodom u spremniku
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje