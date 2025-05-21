2 godine jamstva
900 W i usisavanje 99,9 % prašine
Nastavak TriActive+LED
Filtar HEPA i 4x s-Bag
Integrirana četka i nast. za namještaj
Mala turbo četka
Brzo i učinkovito uklonite prašinu zahvaljujući našem motoru od 900 W koji stvara 50 000 o/min.
Iskusite superiornu učinkovitost čišćenja uz kombinaciju velike usisne snage i našeg nastavka TriActive+LED. Zajedno vam omogućuju uklanjanje 99,9 % sitne prašine**.
Uživajte u kvalitetnijem zraku kod kuće zahvaljujući našem filtru HEPA koji hvata > 99,99 %* peludi, dlaka kućnih ljubimaca, grinja i drugih sitnih čestica prašine u spremnik, stvarajući zdravije okruženje za osobe s alergijama.
henrikf3_9983
21/05/2025
Magyarország
Dio promocije
Szuper
1. Teljesítmény – 8/10 Meglepően jól szív! Nem egy ipari gép, de a morzsát, port, kutyaszőrt simán felszedi. Laminált padlón szinte „ragad” a fej, szőnyegnél kicsit jobban kell tolni, de nem kell tucatszor átmenned ugyanazon a folton. 2. Méret – 9/10 Kicsi, kompakt, könnyen elfér a szekrény aljában. Nem kell külön „porszívóparkolót” kialakítani. Emelni is könnyű, nem húzza le a karod, ha lépcsőn kell cipelni. 3. Design – 7/10 Nem egy dizájnikon, de nem is csúnya. Letisztult, egyszerű forma, semmi csicsa. A fehér-szürke színkombináció tisztának hat, de azért könnyen meglátszik rajta a kosz. 4. Tisztítási hatékonyság – 8/10 Mindennapi takarításhoz tökéletes. A porzsák jól zár, nem szór vissza port. A kefék jól használhatók, de ha sok a szőnyeg vagy állatszőr, érdemes lehet plusz fejet venni hozzá. Finom porcicák ellen viszont igazi harcos. 5. Ár-érték arány – 9/10 A kategóriájában az egyik legjobb vétel. Nem kell rá fél fizetést kiadni, mégis hozza, amit ígér. Egyszerű, megbízható, és ha nem extra funkciókat vársz, akkor nagyon megéri. Összbenyomás: Ez egy tipikus „jó választás, ha nem akarsz túlgondolkodni” porszívó. Nem csinál show-t, de végzi a dolgát – és ez a lényeg.
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
tamark23_847
19/04/2025
Magyarország
Dio promocije
nagy teljesítményű, kötelezően minden otthonban me
Tökéletes gép. Mindent tökéletesen tisztít, a világítórendszernek köszönhetően könnyebb látni a port, és utána könnyebb a takarítás. Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval.
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
peterb81_9328
17/04/2025
Magyarország
Dio promocije
Rendkívül hatékony, tökéletes választás
A legkisebb teljesítményen is tökéletes munkát végez, ha pedig feljebb tekerem, a szőnyeget is megemeli. Rendkívül erős. A ledes szívófej automatikusan bekapcsol, megvilágítja a nem látható port.
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
Razine filtracije ispitane su prema EN60312-1-2023. Veličina čestica 0,3 – 10 um.
usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).
ICE vrijednost ulazne snage prosječna je snaga, dok uređaj može dobiti maksimalno 900 W.