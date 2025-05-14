ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
  • Maksimalna snaga za temeljito čišćenje

Serija 5000Usisivač s vrećicom

XD5123/10

4.9
| (26) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna snaga za temeljito čišćenje
Temeljito čistite svoj dom uz Philips usisivač s vrećicom serije 5000. Snažni motor od 900 W učinkovito uklanja prašinu, dok usisni nastavak TriActive izvršava 3 radnje čišćenja u jednom potezu, omogućujući bolje rezultate uz manje truda.
Pogledajte sve prednosti

Hvata > 99,99 %*prašine i alergena

Maksimalna snaga za temeljito čišćenje

  • 900 W i usisavanje 99,9 % prašine

  • Nastavak TriActive

  • Filtar HEPA i 2x s-Bag

  • Integrirana četka i nast. za namještaj

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Brzo i učinkovito uklonite prašinu zahvaljujući našem motoru od 900 W koji stvara 50 000 o/min.

Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova

Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova

Usisni nastavak TriActive i održiva jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Napredna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Napredna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Jedinstveno dizajniran spremnik za prašinu maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava veliku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Shvatite recenzije proizvoda

4.9

od 5

26

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

kerika88_2984

14/05/2025

Magyarország

Dio promocije

Nagyon jó porszívó, jó szívóerő

Környezetbarát csomagolása van, már ez is pozitívum. Jól néz ki a porszívó, masszív a kialakítása. A tartozékok is hasznosak pl autó takarításhoz. Nagyon jól szív, és könnyen irányítható. Kicsit hangos, amikor maximumra van állítva a szívóerő, de elviselhető. Van benne egy külön tartó a porzsáknak, így könnyen ki lehet venni.

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó

evelink6_9320

12/05/2025

Magyarország

Dio promocije

Egyszerű, de nagyszerű

Hasznos a csőbe épített kefe, illetve szuper a fő fej kialakítása is. Viszont ami a legjobb benne, az az ütközésvédelem. Végre nem aggódom a falak épsége miatt, amikor egyik szobából a másikba húzom át. Kicsit izgultam a porzsák miatt, de annak ellenére, hogy eldobható elég nagy az űrtartalma. A szívóerő állítható, ez is pozitívum.

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó

sarinbaz_258

10/05/2025

Magyarország

Dio promocije

Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval.

Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval. Erős a szívóereje, és jól tisztítja a szőnyeget és a padlót is. A porzsák nagy, így nem kell gyakran cserélni. Könnyű használni, és nem túl hangos. A csöve hosszú, ezért kényelmes porszívózni vele. A dizájn is szép, modern. Jó választás otthonra, ajánlom másoknak is.

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Razine filtracije ispitane su prema EN60312-1-2023. Veličina čestica 0,3 – 10 um.

  2. usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

  3. ICE vrijednost ulazne snage prosječna je snaga, dok uređaj može dobiti maksimalno 900 W.