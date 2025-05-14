2 godine jamstva
900 W i usisavanje 99,9 % prašine
Nastavak TriActive
Filtar HEPA i 2x s-Bag
Integrirana četka i nast. za namještaj
Brzo i učinkovito uklonite prašinu zahvaljujući našem motoru od 900 W koji stvara 50 000 o/min.
Usisni nastavak TriActive i održiva jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.
Jedinstveno dizajniran spremnik za prašinu maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava veliku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.
Shvatite recenzije proizvoda
4.9
od 5
26
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kerika88_2984
14/05/2025
Magyarország
Dio promocije
Nagyon jó porszívó, jó szívóerő
Környezetbarát csomagolása van, már ez is pozitívum. Jól néz ki a porszívó, masszív a kialakítása. A tartozékok is hasznosak pl autó takarításhoz. Nagyon jól szív, és könnyen irányítható. Kicsit hangos, amikor maximumra van állítva a szívóerő, de elviselhető. Van benne egy külön tartó a porzsáknak, így könnyen ki lehet venni.
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó
evelink6_9320
12/05/2025
Magyarország
Dio promocije
Egyszerű, de nagyszerű
Hasznos a csőbe épített kefe, illetve szuper a fő fej kialakítása is. Viszont ami a legjobb benne, az az ütközésvédelem. Végre nem aggódom a falak épsége miatt, amikor egyik szobából a másikba húzom át. Kicsit izgultam a porzsák miatt, de annak ellenére, hogy eldobható elég nagy az űrtartalma. A szívóerő állítható, ez is pozitívum.
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó
sarinbaz_258
10/05/2025
Magyarország
Dio promocije
Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval.
Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval. Erős a szívóereje, és jól tisztítja a szőnyeget és a padlót is. A porzsák nagy, így nem kell gyakran cserélni. Könnyű használni, és nem túl hangos. A csöve hosszú, ezért kényelmes porszívózni vele. A dizájn is szép, modern. Jó választás otthonra, ajánlom másoknak is.
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series XD5122/10 Porzsákos porszívó
Razine filtracije ispitane su prema EN60312-1-2023. Veličina čestica 0,3 – 10 um.
usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).
ICE vrijednost ulazne snage prosječna je snaga, dok uređaj može dobiti maksimalno 900 W.