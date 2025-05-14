Hasznos a csőbe épített kefe, illetve szuper a fő fej kialakítása is. Viszont ami a legjobb benne, az az ütközésvédelem. Végre nem aggódom a falak épsége miatt, amikor egyik szobából a másikba húzom át. Kicsit izgultam a porzsák miatt, de annak ellenére, hogy eldobható elég nagy az űrtartalma. A szívóerő állítható, ez is pozitívum.