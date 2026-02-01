Traži pojmove

    Usisavač s vrećicom serije 1000 Usisavač

    XD1101/10

    Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.

    Snažan, kompaktan i učinkovit — Philipsov usisavač s vrećicom serije 1000 pruža temeljito čišćenje na svim vrstama podova, uz jednostavno spremanje i HEPA filtar koji hvata >99,9 % sitne prašine.

    Usisavač s vrećicom serije 1000 Usisavač

    Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.

    Velika usisna snaga u praktičnom dizajnu

    • 750 W
    • Filtar HEPA
    • Kompaktan i lagan
    Motor od 750 W osigurava snažne radne značajke

    Motor od 750 W osigurava snažne radne značajke

    Uživajte u velikoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 750 W. Učinkovito uklanja prašinu s tvrdih podova i tepiha, ostavljajući vaš dom svježim i čistim.

    Višenamjenski usisni nastavak za izvrsne rezultate čišćenja različitih podova

    Višenamjenski usisni nastavak za izvrsne rezultate čišćenja različitih podova

    Jednostavno prilagodljiv nožnom pedalom za tvrde podove ili tepihe. Njegov zatvoreni dizajn osigurava blizak kontakt s površinom, čineći čišćenje bržim i učinkovitijim.

    Kompaktan dizajn za jednostavno spremanje

    Kompaktan dizajn za jednostavno spremanje

    Uštedite dragocjeni prostor za pohranu s kompaktnim i laganim dizajnom. Lako ga je spremiti u ormare, a dovoljno je lagan da ga jednostavno podignete na policu.

    HEPA sustav filtriranja hvata 99,9 %* čestica

    HEPA sustav filtriranja hvata 99,9 %* čestica

    HEPA sustav filtriranja hvata > 99,99 %* sitnih čestica prašine, oslobađajući čišći zrak u vašem domu.

    Zahvaljujući dosegu od 9 m možete doseći dalje bez iskopčavanja

    Zahvaljujući dosegu od 9 m možete doseći dalje bez iskopčavanja

    Uživajte u neprekinutom čišćenju s dosegom od 9 metara od utičnice do nastavka, koji može očistiti više prostorija i velike prostore bez promjene utičnice.

    Jednostavne dugotrajne vrećice pristaju u veliku komoru za prašinu od 3 L

    Jednostavne dugotrajne vrećice pristaju u veliku komoru za prašinu od 3 L

    Velika komora za prašinu od 3 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu usisnu snagu do potpunog punjenja, uz zabrtvljeno odlaganje bez nereda.

    Ugrađeni nastavci: praktično spremljeni, uvijek pri ruci

    Ugrađeni nastavci: praktično spremljeni, uvijek pri ruci

    Nastavak za uske površine integriran je u usisivač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.

    Razvijeno i dizajnirano u Nizozemskoj

    Razvijeno i dizajnirano u Nizozemskoj

    Izrađeno s preciznošću i pažnjom u Nizozemskoj, odražavajući Philipsovu baštinu inovacija, kvalitete i pouzdanosti. Registrirajte se kod nas online za besplatno dvogodišnje jamstvo.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Boja
      Svijetli pijesak
      Kapacitet za prašinu
      3 l
      Razina buke
      <77 dB
      Radni domet
      12 metara
      Ulazna snaga (IEC)
      750 W
      Ulazna snaga (maks.)
      800 W
      Filtar za motor
      Perivi filtar
      Ispušni filtar
      Filtar HEPA
      Spojnica cijevi
      Konična
      Ručka za nošenje
      Sprijeda i odozgo
      Vrsta cijevi
      Metalna dvodijelna teleskopska
      Vrsta kotačića
      Plastika
      Spremište za dodatke
      Da
      Vrsta vrećice za prašinu
      s-bag
      Vrećice za prašinu priložene
      x1
      Duljina kabela
      9 metara

    • Kompatibilnost

      Povezani pribor 1
      CP1349
      Povezani pribor 2
      Ulazni filtar CP0537
      Povezani pribor 3
      Ispušni filtar CP0538
      Dodatna oprema u kompletu 1
      Višenamjenska mlaznica, 2-u-1 nastavak za pukotine

    • Masa i dimenzije

      Dimenzije proizvoda (D x Š x V)
      411 x 269 x 241  mm
      Masa proizvoda
      3,74  kg

    • Održivost

      Ambalaža
      100 % recikliranih materijala
      Korisnički priručnik
      100 % reciklirani papir

    • *99,9 % usisavanja prašine na tvrdim podovima s pukotinama (IEC62885)
