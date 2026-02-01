XD1101/10
Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.
Snažan, kompaktan i učinkovit — Philipsov usisavač s vrećicom serije 1000 pruža temeljito čišćenje na svim vrstama podova, uz jednostavno spremanje i HEPA filtar koji hvata >99,9 % sitne prašine.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Uživajte u velikoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 750 W. Učinkovito uklanja prašinu s tvrdih podova i tepiha, ostavljajući vaš dom svježim i čistim.
Jednostavno prilagodljiv nožnom pedalom za tvrde podove ili tepihe. Njegov zatvoreni dizajn osigurava blizak kontakt s površinom, čineći čišćenje bržim i učinkovitijim.
Uštedite dragocjeni prostor za pohranu s kompaktnim i laganim dizajnom. Lako ga je spremiti u ormare, a dovoljno je lagan da ga jednostavno podignete na policu.
HEPA sustav filtriranja hvata > 99,99 %* sitnih čestica prašine, oslobađajući čišći zrak u vašem domu.
Uživajte u neprekinutom čišćenju s dosegom od 9 metara od utičnice do nastavka, koji može očistiti više prostorija i velike prostore bez promjene utičnice.
Velika komora za prašinu od 3 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu usisnu snagu do potpunog punjenja, uz zabrtvljeno odlaganje bez nereda.
Nastavak za uske površine integriran je u usisivač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.
Izrađeno s preciznošću i pažnjom u Nizozemskoj, odražavajući Philipsovu baštinu inovacija, kvalitete i pouzdanosti. Registrirajte se kod nas online za besplatno dvogodišnje jamstvo.
